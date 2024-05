Convenio entre Salud y SEROS: el gobierno anunció el ahorro de 25 millones de dólares al año

Este lunes, en un acto llevado a cabo en Rawson, el gobierno de Chubut anunció el ahorro de al menos 25 millones de dólares al año a partir de la compra conjunta de medicamentos, insumos y equipamiento entre la secretaria de Salud y la obra social Seros. Fue en un acto que contó con la presencia del gobernador Ignacio Torres, junto al secretario de Salud, Sergio Whisky y el presidente del Issys, Rodrigo San Martín.

El Secretario de Salud, Sergio Wisky, destacó “a través de este convenio, se va a lograr mayor transparencia y se va a mejorar el acceso de los afiliados y los usuarios del sistema público a los medicamentos de alto costo. Los precios más bajos, la estandarización de medicamentos y mejora en gestión de stock nos permite hacer un ahorro muy importante”, agregó.

“Hicimos una prueba con el medicamento ‘Keytruda’ que lo usan 12 pacientes del sistema público y 70 pacientes de SEROS. Esta compra conjunta nos permitió tomar un ejemplo de los 700 medicamentos de alto costo y tiene un ahorro de 50.000 dólares por mes”, puntualizó.

“Respecto a las ambulancias, tenemos un trabajo integrado entre la Secretaría de Salud y SEROS que nos va a dar el servicio de los vehículo y nosotros vamos a hacer el recurso humano y la derivación para todos los pacientes de salud pública desde la cordillera para el Valle o para Comodoro Rivadavia que son los lugares de mayor complejidad que tenemos en la provincia. SEROS va a tener un ahorro de 240 millones por año y las ambulancias nos cuestan 200 millones”, anticipó.

“El costo más importante que se paga es con el cuerpo de los pacientes, usuarios y los afiliados quienes están esperando un traslado más horas de las adecuadas porque las ambulancias tienen que salir de Trelew o Comodoro Rivadavia para ir a buscar a los pacientes y traerlos. Hay que esperar todo ese proceso”, repasó.

“En otro punto del convenio con SEROS, acordamos que vamos a salir ambos organismos -en conjunto- al mercado nacional para generar un incentivo económico para que más profesionales vengan a instalarse a la provincia”, proyectó.

“Son políticas públicas que mejorar la accesibilidad, que existan prestaciones acordes con calidad y que sea en el tiempo en el que lo necesita el paciente, afiliado o usuario”, sentenció.

“Estimamos que tendríamos un ahorro de entre 20 y 25 millones de dólares anuales con los medicamentos de alto costo. Tengan la dimensión que el traslado del hospital nuevo está cerca de los 16 millones de dólares. En 1 año, podríamos inaugurar varios hospitales si tuviéramos este incentivo u otros para el recurso humano”, precisó el Secretario de Salud, Sergio Wisky.

