La concejal Viviana Navarro, del Frente de Todos, reconoció este miércoles que la ordenanza de control de la población canina podría ser modificada, al ser consultada por el reclamo de vecinales de zona norte y sur para modificar el artículo que prevé que los perros callejeros no sean retirados de la vía pública, sino castrados y devueltos a la misma.

“Nosotros hemos escuchado todas las voces, en su momento se hizo una reunión con todas las vecinales y ahora el Ejecutivo tiene que instrumentar la ordenanza, veremos qué respuesta nos da ante las apreciaciones y opiniones que está recibiendo –dijo la edil, en diálogo con Periodismo de 10-. No creo que haya problemas para modificar, siempre que sea para mejorar, por supuesto”.

Navarro insistió en que el objetivo es avanzar en el control de la población de perros y gatos y sobre todo en la tenencia responsable, con campañas de concientización. “No creo que haya inconveniente, siempre que nos pongamos de acuerdo con el Ejecutivo: no significa que vamos a hacer lo que nos diga, pero sí podemos consensuar lo que sea para bien de la comunidad y asegurar la transitabilidad de la gente que circula por las calles. Seguiremos escuchando a las vecinales y a los referentes de vecinos que quieran hacer su aporte constructivo, pero debemos avanzar en la tenencia responsable”.

Tarifa de taxis: “Aún no está el informe del Ente de Control de Servicios”

En otro orden, la concejal Navarro se refirió al pedido de un sector de las asociaciones de taxistas para modificar la tarifa, en un porcentaje que según el reclamo inicial sería del 70 por ciento.

“Lo primero que hay que aclarar es que no sería un aumento, sino una ‘adecuación’ de la tarifa en base a la inflación, pero igualmente todavía no contamos con el informe del Ente de Control de Servicios Públicos, al que la los prestadores del servicio tienen que hacer el pedido para iniciar el análisis. Nosotros estamos estudiando el tema en la comisión respectiva y después deberán opinar todos los concejales, pero esto todavía no está definido”, expresó.

Desde la Asociación de Taxistas Independientes se hizo un requerimiento de adecuación tarifaria, lo que a su vez no fue compartido por el grupo de ‘taxistas verdes’ (identificados así por el color del cartel en el techo, que prestan servicio especialmente entre el centro y zona norte) se cuestionó la magnitud del porcentaje, opinando que si bien hay retraso frente a la inflación, el porcentaje no debería exceder entre un 35 y 38 por ciento.

Por su parte, la concejal Navarro aseveró que “no se busca perjudicar el bolsillo de los usuarios, pero también los taxistas sufren la inflación y han quedado desactualizados frente a lo que significa el costo para circular como corresponde. De todos modos esperamos la contestación del Ente, que todavía no ha opinado y en el Concejo no hemos llegado a ninguna conclusión sobre el tema”.