Consultor analizó el triunfo de Milei y el futuro de Provincias Unidas: “Fue un voto de enojo con el pasado más que de satisfacción con el presente”

El analista político Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, sostuvo que el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas “no debe interpretarse como un voto de satisfacción con la gestión”, sino como una expresión del rechazo a la posibilidad de volver al pasado.

En diálogo con Actualidad 2.0, por Radio Del Mar, Romero explicó que el resultado del 26 de octubre repite la lógica que llevó a Javier Milei a la presidencia en 2023:

“La gente votó más por enojo con el pasado que por entusiasmo con el presente. Es un voto de contención: entre que ‘esto se caiga y vuelvan los de antes’, muchos prefirieron rescatar al gobierno con su voto”.

“Una elección de continuidad en medio del malestar”

El politólogo recordó que, al igual que hace dos años, la elección se desarrolló en un clima de fragilidad económica y política, con señales de inestabilidad que terminaron fortaleciendo al oficialismo.

“Vimos un proceso político sumergido en una situación de fragilidad inédita, incluso con la intervención de Estados Unidos para sostener el mercado de cambios. Sin embargo, un 40% del electorado volvió a optar por el oficialismo, en parte por miedo a un escenario de crisis si Milei perdía”, describió.

Según Romero, ese contexto reforzó la idea de que “sólo había dos opciones” y consolidó la polarización que definió la campaña: “Fue una dinámica centrífuga, que arrastró todo lo que había en el medio hacia los extremos”, señaló.

Provincias Unidas, víctima de la polarización

Consultado sobre el desempeño del espacio Provincias Unidas -del que el gobernador Ignacio Torres, de Chubut, fue uno de los impulsores-, Romero consideró que la fuerza quedó atrapada en la lógica de polarización que dominó el escenario electoral.

“Provincias Unidas fue presa de un proceso que obligó a la gente a elegir entre Milei o el peronismo. En ese contexto, las terceras opciones se desdibujaron”, explicó.

El analista remarcó que, más allá de los resultados, ese sector “sigue teniendo relevancia política”, sobre todo porque el oficialismo “necesitará construir mayorías y alianzas de cara a 2027, porque el 40% que obtuvo ahora no le garantiza ganar las elecciones en primera vuelta dentro de dos años”.

“No logró ser alternativa este año y no va a surgir como alternativa en las próximas elecciones -determinó-, pero puede transformarse en un actor de negociación si el Gobierno busca consolidar una mayoría ganadora”.

El desafío del peronismo y los liderazgos

Romero también se refirió al futuro del peronismo, tras la derrota en Buenos Aires y el revés de Axel Kicillof, que había logrado un triunfo en septiembre, a partir del desdoblamiento, pero ahora podría ser cuestionado por el mismo motivo, tras la dura derrota del domingo:

“El desdoblamiento tuvo lógica política, pero el resultado deja en duda si Kicillof podrá ser el líder indiscutido del peronismo hacia 2027. El espacio necesita repensar su identidad, sus contenidos y sus figuras para volver a ser competitivo, ofreciendo soluciones a los problemas que eventualmente Milei no pueda resolver”.

Además, indicó que también hay espacios de centro progresismo que podrían constituir una opción junto al peronismo. “Las legislativas no suelen ser del todo predictivas de lo que ocurrirá después en las generales”, advirtió.

Claves hacia 2027

Para el director de Synopsis, el resultado de 2025 “no garantiza un triunfo automático” para Milei en la próxima presidencial.

“No hay diez puntos de diferencia y eso mantiene abierto el escenario. Lo que venga dependerá de si el Gobierno logra mostrar resultados concretos y si las fuerzas del centro o el peronismo logran ofrecer una alternativa atractiva”, apuntó.

En ese tablero, Chubut y otras provincias del sur podrían volver a ocupar un rol de equilibrio entre los polos nacionales:

“Habrá que ver si los gobernadores logran sostener autonomía y articular desde el centro, o si la polarización vuelve a devorarse todo”, concluyó Romero.