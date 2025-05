Congreso del PJ: Se definen alianzas y se encaminan a internas con varios posibles precandidatos

CHUBUT Fue a dejar a sus hijos a la escuela, volvió y sorprendió a su vecino dentro de su casa: "Me dijo..." El dueño de casa cuestionó que el ladrón, ya en anteriores oportunidades, ha ingresado a su propiedad con intenciones de robar. "El tipo tiene un prontuario enorme, hace dos meses lo allanaron, pero está libre. Y la policía me dice que no pueden detenerlo porque sería ilegal", lamentó.