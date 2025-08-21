La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles una resolución para destrabar la investigación sobre la criptoestafa $LIBRA, un caso que incluso menciona la posible participación del presidente Javier Milei. La iniciativa, presentada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, consiguió 138 votos afirmativos, 91 negativos y 7 abstenciones.

El texto aprobado introduce un cambio en el reglamento de la comisión especial que analiza el caso: en caso de empate, se elegirá al candidato cuyos bloques tengan mayor peso relativo en la Cámara, evitando así nuevas maniobras de bloqueo. La norma original permitía que los interbloques se agruparan para sumar representantes, lo que había generado paridad y la imposibilidad de avanzar.

Votación en Neuquén

En la provincia de Neuquén los votos reflejaron un panorama dividido:

A favor: Pablo Todero (Unión por la Patria).

En contra: Nadia Márquez (La Libertad Avanza), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

Ausente: Tanya Bertoldi (Unión por la Patria).

Votación en Río Negro

En Río Negro, el acompañamiento fue aún más limitado: