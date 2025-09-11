Confusión electoral en Chubut: la pelea por el color violeta entre La Libertad Avanza y el Partido Libertario llegó a la Cámara Nacional Electoral
La Justicia debe resolver si el color que identificará al Partido Libertario en la boleta única se parece demasiado al de La Libertad Avanza. El fiscal advirtió que hay “seria probabilidad de confusión” entre el electorado.
La interna dentro del espacio libertario en Chubut sumó un nuevo capítulo y ahora escaló a la Cámara Nacional Electoral. El apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Matías Bernardo Schweizer, apeló una resolución que autorizaba al Partido Libertario del distrito a utilizar el color Pantone 513C en la boleta única de papel.
El planteo de LLA es tajante: ese tono de violeta es demasiado parecido al Pantone 266C, el color que distingue a la fuerza a nivel nacional. Según argumentaron, la coincidencia cromática podría afectar la identificación del partido y generar confusión en el momento del voto.
EL DICTAMEN FISCAL: ORDEN PÚBLICO Y TRANSPARENCIA ELECTORAL
Al analizar el caso, el fiscal federal Ramiro González advirtió que lo que está en juego no es un detalle menor, sino un asunto de orden público electoral.
“Los símbolos, emblemas y colores partidarios tienen como fin garantizar una identificación clara de cada fuerza política y evitar cualquier posibilidad de confusión doctrinaria, material o ideológica”, sostuvo.
Para González, la similitud no solo se da en la gama de colores, sino también en la denominación de ambas fuerzas: “La Libertad Avanza” y “Partido Libertario”, lo que refuerza el riesgo de que los electores confundan las boletas.
LA NORMATIVA VIGENTE Y EL ANTECEDENTE NACIONAL
La discusión se enmarca en la ley 26.571, que establece que el juzgado federal con competencia electoral en la Capital Federal asigna los colores de las agrupaciones nacionales y comunica esa información a los distritos. A su vez, el decreto 443/11 prohíbe a los juzgados distritales otorgar a otras agrupaciones colores que ya estén reservados a nivel nacional.
En este caso, el fiscal recordó que el color violeta ya fue adjudicado a La Libertad Avanza en todo el país, por lo que consideró que permitir al Partido Libertario usar un tono casi idéntico violaría la normativa.
QUÉ PUEDE PASAR AHORA
Con estos argumentos, el fiscal recomendó a los jueces de la Cámara Nacional Electoral hacer lugar al recurso presentado por La Libertad Avanza y revocar la autorización al Partido Libertario de Chubut.
La resolución, que se conocerá en las próximas horas, no solo impactará en la interna libertaria de la provincia, sino que podría sentar un precedente sobre la protección de la identidad partidaria y la claridad en el voto en todo el país.