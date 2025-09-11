La interna dentro del espacio libertario en Chubut sumó un nuevo capítulo y ahora escaló a la Cámara Nacional Electoral. El apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Matías Bernardo Schweizer, apeló una resolución que autorizaba al Partido Libertario del distrito a utilizar el color Pantone 513C en la boleta única de papel.

El planteo de LLA es tajante: ese tono de violeta es demasiado parecido al Pantone 266C, el color que distingue a la fuerza a nivel nacional. Según argumentaron, la coincidencia cromática podría afectar la identificación del partido y generar confusión en el momento del voto.

EL DICTAMEN FISCAL: ORDEN PÚBLICO Y TRANSPARENCIA ELECTORAL

Al analizar el caso, el fiscal federal Ramiro González advirtió que lo que está en juego no es un detalle menor, sino un asunto de orden público electoral.

Milei respaldó a Martín Menem con una foto en redes sociales tras la derrota electoral en Buenos Aires

“Los símbolos, emblemas y colores partidarios tienen como fin garantizar una identificación clara de cada fuerza política y evitar cualquier posibilidad de confusión doctrinaria, material o ideológica”, sostuvo.

Para González, la similitud no solo se da en la gama de colores, sino también en la denominación de ambas fuerzas: “La Libertad Avanza” y “Partido Libertario”, lo que refuerza el riesgo de que los electores confundan las boletas.

Hidrógeno Verde: La Libertad Avanza y bloques dialoguistas lograron dictamen en Diputados

LA NORMATIVA VIGENTE Y EL ANTECEDENTE NACIONAL

La discusión se enmarca en la ley 26.571, que establece que el juzgado federal con competencia electoral en la Capital Federal asigna los colores de las agrupaciones nacionales y comunica esa información a los distritos. A su vez, el decreto 443/11 prohíbe a los juzgados distritales otorgar a otras agrupaciones colores que ya estén reservados a nivel nacional.

En este caso, el fiscal recordó que el color violeta ya fue adjudicado a La Libertad Avanza en todo el país, por lo que consideró que permitir al Partido Libertario usar un tono casi idéntico violaría la normativa.

QUÉ PUEDE PASAR AHORA

Con estos argumentos, el fiscal recomendó a los jueces de la Cámara Nacional Electoral hacer lugar al recurso presentado por La Libertad Avanza y revocar la autorización al Partido Libertario de Chubut.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

La resolución, que se conocerá en las próximas horas, no solo impactará en la interna libertaria de la provincia, sino que podría sentar un precedente sobre la protección de la identidad partidaria y la claridad en el voto en todo el país.