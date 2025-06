Las negociaciones entre el sector empresario y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para resolver el conflicto que mantiene paralizada la pesca de langostino en aguas nacionales volvieron a fracasar.

El encuentro de este miércoles, realizado en la Secretaría de Trabajo, no sirvió para acercar posturas. Según informaron fuentes del sector al sitio especializado Parte de pesca, las empresas expusieron que los beneficios fiscales planteados por el Gobierno nacional no alcanzan para revertir la rentabilidad negativa que enfrenta la actividad.

Como contrapartida presentaron otras opciones, como la modificación de los valores de referencia del Sueldo Complementario por Producción con un precio de dólar de $ 850. Ante esa situación, los represenantes del SOMU se opusieron y reiteraron que no están dispuestos a aceptar modificaciones en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Ante la falta de una solución, el sector gremial analiza realizar nuevas protestas, lo que incluiría retomar los cortes de ruta realizados en distintos puntos de Puerto Madryn. Fuentes del sector informaron a ANDSUR que este jueves se realizará una asamblea en el SOMU.

Según informó Canal 12, ooco después del encuentro circuló entre los trabajadores un audio grabado por un dirigente gremial. “Se terminó la reunión, muchachos. No hubo arreglo, no aceptaban nada. Se levantaron todos y los dejaron ahí a los empresarios, a las cámaras. Acá en Madryn se repudrió todo. En un ratito empiezan los cortes de ruta, no se deja salir a nadie ni trabajar las plantas”, alertó el mensaje.

Comenzó la prospección pero se mantiene el conflicto

Este miércoles 18 de junio, a las 00:00 horas, comenzó la prospección de langostino en aguas nacionales.

El secretario de Pesca del Chubut, Andrés Arbeletche, afirmó al respecto: “Esta reactivación permite avizorar que estamos ante una próxima solución del conflicto”. Sin embargo, ese pronóstico no se vio reflejado en el resultado del encuentro de este miércoles.

Con la participación de ocho buques que se anotaron para comenzar la actividad de manera inmediata, la prospección se extendió durante siete horas, con la condición de que los barcos cuenten con suficiente autonomía operativa y aseguren el envío diario de información al programa de langostino del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero).

Sobre el inicio de esta etapa, Arbeletche detalló: “Se anotó un grupo de ocho barcos para comenzar la prospección de manera inmediata”.