El conflicto por la paralización de la temporada de langostino sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, generando aún más tensión en una crisis que se profundiza. Ahora, hubo amenazas de muerte a marineros para evitar que firmen los acuerdos de reducción salarial propuestas por las cámaras empresarias.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, difundió la captura de pantalla de la amenaza recibida por algunos marineros. La amenaza, decía, en extraño lenguaje, “más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”. Y se acompañaba de la imagen de un arma de fuego.

El dilema de los marineros: firmar acuerdos individuales o mantener la lucha colectiva

“Podrán discutirse cuestiones laborales, aplicación o no de cláusulas, pero nadie puede mediante amenazas decirle a un trabajador que no puede trabajar. Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite. Entiendo que la denuncia penal está en curso y ya hay avances”, posteó Arbeletche en la red social X.

A partir de esta situación, el viernes el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Marítimo de Pescadores (Simape, que agrupa a los marineros marplatenses), repudiaron frente a su sede en Mar del Plata a un tercer gremio, el de Capitanes de Pesca, por las amenazas de muerte a trabajadores de una empresa pesquera en Puerto Madryn.

Crece la tensión entre los marineros de Puerto Madryn: el gremio y las empresas no logran unificar posturas

Mientras en horas de la tarde del viernes, según publica Infobae, se realizaron allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad de Chubut tras la identificación del teléfono y el lugar desde donde habían partido las amenazas.

El conflicto gremial se centra en la negativa del SOMU y del Simape a renegociar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), principalmente en lo referido a los pagos por producción, el componente central del salario de los tripulantes

En tanto, desde el “Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina” emitieron un comunicado repudiando este tipo de situaciones.

“Repudiamos enérgicamente la violencia y extorsión recibida por los marineros que han manifestado su voluntad de trabajar y suscribir acuerdos particulares con las empresas del sector. Estas empresas han puesto toda su capacidad a disposición para iniciar la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales", expresaron.

Tras más de 50 días de acampe, los marineros no ceden y acusan a los empresarios de solo buscar la reducción de los salarios

“La violencia y la intimidación no son el camino para lograr la paz social ni para fomentar el trabajo argentino. La libertad de trabajar y de acordar condiciones laborales de manera voluntaria y consensuada es fundamental para el desarrollo de cualquier industria”, dice el texto suscripto por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca, la de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); la de la Industria Pesquera Argentina (Caipa); la Argentina de Armadores de Buques Pesquerose de Altura (Caapbpa); la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepcyf), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa); la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (Cafrexport).

El conflicto, que ya lleva cuatro meses de parálisis formal y mantiene amarrados a más de 100 buques desde hace casi un año, tiene consecuencias dramáticas: exportaciones frenadas por más de 200 millones de dólares y un fuerte impacto económico en alrededor de 5.000 familias que viven de la actividad.

Desde una de las cámaras empresarias señalaron que “no hay condiciones de seguridad para salir a pescar con acuerdos individuales, los trabajadores están amenazados”. Además, advirtieron que el costo laboral representa actualmente el 60% de la operación y que seguir sin actualizar el convenio vigente implicaría trabajar a pérdida.

A diferencia de SOMU y Simape, los sindicatos de Capitanes y Maquinistas sí acordaron revisar los ítems de producción, que siguen calculados según un precio por kilo de langostino fijado en 2005 (USD 12), mientras que hoy el valor ronda los USD 6 por kilo.