Conductores navales amenazan con un paro si Legislatura aprueba aumentos del canon pesquero

La actividad pesquera podría volver a paralizarse en caso que la Legislatura Provincial apruebe en la sesión extraordinaria del jueves el proyecto de ley que envió el Gobierno referido al aumento del canon pesquero. La advertencia de un paro fue lanzada desde el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) al asegurar que la puesta en marcha de tales modificaciones implicarán una reducción en los sueldos de los trabajadores de su sector.

Según explicó el titular de ese gremio, Jorge Maldonado, "los incrementos del canon pesquero nos incide directamente a los trabajadores de abordo, bajando considerablemente los sueldos", indicando que "somos un sistema de partes, porque el 50% de los gastos del barco los pagamos nosotros con el sistema de la parte".

Por eso el sindicalista dijo que "si el Gobierno quiere aumentar el canon pesquero, nosotros no saldremos a pescar". Y fue más categórico aún al afirmar: “cuando nosotros paramos, paramos. No vendemos humo”.

En una entrevista a FM El Chubut, Maldonado insistió con la posibilidad de paralizar la actividad pesquera al afirmar que "con semejante incremento, en el contexto actual, que nos reduzcan de esta manera el sueldo, no creo que salgamos".

Detalló en ese sentido que "hoy el canon es el 2% con un valor de $ 320, pero en el proyecto de ley lo llevan al 4% y lo sacan (al canon) del régimen de pesca y lo dan a la parte contable del Gobierno, que podrá dictaminar en cualquier momento del año aumentarlo si lo considera", recordando que actualmente se hace una vez al año.

El proyecto del Gobierno tomó estado parlamentario en la sesión extraordinaria del lunes y tiene como objetivo financiar obras de mejoramiento en escuelas de la provincia.

Al justificar el porqué de la medida de fuerza, el representante gremial agregó que "desde hace dos años lo repetimos: el bolsillo no da más para que nos saquen. Si aumentan esto será directamente al bolsillo del trabajador y no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que nos saquen de esta manera la plata del bolsillo", advirtió. Por eso también planteó que los diputados provinciales deberían analizar otra manera de cobrar el canon "sin que nos incida a los trabajadores", ya que caso contrario anticipó que "no vamos a volver a trabajar hasta que esto no se de vuelta".

Para finalizar indicó que "nosotros venimos corriendo de atrás a la inflación, no tenemos aumentos". Por eso insistió en que "esto no lo vamos a acompañar", ratificando la medida de fuerza en caso de que el proyecto de ley sea aprobado por la Legislatura de Chubut.