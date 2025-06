La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad desató una ola de repercusiones en todo el país, y Neuquén no fue la excepción. En el programa Línea Abierta de LU5, tres diputados y una senadora nacional por la provincia compartieron sus miradas sobre el fallo, que deja a la exvicepresidenta al borde de cumplir una condena efectiva.

Desde distintas fuerzas políticas, las declaraciones reflejaron el impacto institucional, judicial y simbólico del caso en la política neuquina.

Osvaldo Llancafilo (MPN): “Hay que respetar los fallos”

El diputado del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo, señaló que la decisión de la Corte fue “técnica, no política”, y pidió no usar el fallo con fines partidarios. “La Justicia actuó, y hay que ser respetuosos de sus fallos. Esto no debe mezclarse con la política, porque ahí es donde el país pierde credibilidad”, afirmó. Además, reconoció que la causa lleva muchos años y está relacionada con otras investigaciones vinculadas al manejo de fondos públicos.

Sueldo de empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en junio de 2025 y cómo calcular el aguinaldo

Nadia Márquez (LLA): “una mezcla de tristeza y consuelo"

Desde La Libertad Avanza, la diputada Nadia Márquez adoptó una postura más prudente. Dijo que el fallo le generó sentimientos encontrados: “una mezcla de tristeza y de consuelo”. Consideró positivo que la causa haya llegado a una condena firme y remarcó: “Esto no es Ficha Limpia. Acá ya no hay más instancias”.

Para Márquez, el fallo representa un hito importante: “Cada uno tiene su posicionamiento. El que cree en la inocencia de Cristina lo va a seguir creyendo. Pero la Justicia debe empezar a funcionar de verdad en la Argentina”.

La petrolera más grande de China proyecta su desembarco en Vaca Muerta y abre un nuevo frente en la competencia energética

Pablo Cervi (UCR): “Las instituciones funcionan"

El diputado de la Unión Cívica Radical, Pablo Cervi, celebró la decisión judicial y sostuvo que “esto da esperanza”. En su visión, el fallo confirma que “las instituciones funcionan, más allá de quién sea o el cargo que haya ocupado”. Además, vinculó la decisión a una reacción positiva de los mercados, por la previsibilidad que representa.

Sobre las críticas del exsecretario Darío Martínez, Cervi respondió con dureza: “El kirchnerismo ha generado innumerables hechos de corrupción. Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, poné las tuyas en remojo. Evidentemente, tienen cola de paja”, sentenció. También aprovechó para pedir igual trato ante otros casos de corrupción local, como el cobro de sobresueldos en municipios.

Sueldo empleadas domésticas: por qué motivo no reciben aumentos y cuándo cobrarán el aguinaldo en junio 2025

Silvia Sapag (Unión por la Patria) “Se acabó la democracia”

Por su parte, la senadora Silvia Sapag, de Unión por la Patria, expresó su rechazo absoluto al fallo y lo calificó como “un intento de proscripción”. “No tenemos justicia. Se acabó la democracia ayer, una democracia que está atada con alambres y sostenida con alfileres”, declaró. Según Sapag, la persecución contra Cristina es sistemática: “Le tienen miedo. La quieren anular y ahora la han proscripto. Pero estamos acostumbradas a la batalla”.

Sapag denunció que el proceso judicial estuvo viciado de irregularidades: “Esta causa está viciada de corrupción. No estamos conformes de ninguna manera”. Llamó a una nueva etapa de militancia, “como enseñaron las Madres”, para que Cristina vuelva a ocupar un rol activo en la conducción del PJ nacional.