Las elecciones legislativas 2025 se realizaron este domingo en todo el país, con el debut nacional de la Boleta Única de Papel y una baja participación de la ciudadanía. Sin incidentes mayores, los comicios cerraron a las 18 y se espera que los primeros resultados estén cerca de las 21.

Hasta las 17, en Chubut la participación había sido similar a la informada por la Cámara Nacional Electoral (CNE), por debajo del 60%. Cerca de las 18.30, la participación informada fue del 68%. A nivel nacional, las legislativas de 2021 tuvieron una participación del 71%.

La provincia pone en juego dos bancas en la Cámara de Diputados. Los candidatos a quedarse con esos lugares fueron Ana Clara Romero y Gustavo Menna (Despierta Chubut); Maira Frías y Julián Moreira (La Libertad Avanza); Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin (Unidos Podemos); Alfredo Béliz y Tatiana Goic (Fuerza del Trabajo Chubutense); Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra (Frente de Izquierda); Ariana Mellao y Carlos Bottazzi (Partido Libertario); Oscar Petersen y Rosana Etcheverry (GEN); y Héctor Vargas y Karen Ramírez (PICH).

No fue lo único que se votó este domingo en la provincia. Los chubutenses que fueron a las urnas se encontraron con otra boleta en la que debieron manifestar si estaban a favor o en contra de eliminar los fueros de funcionarios públicos, magistrados y dirigentes sindicales, un tema que fue eje central de la campaña electoral.

En las circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel también se definió a los representantes populares en el Consejo de la Magistratura, mientras que en Puerto Madryn los vecinos debieron decidir si modifican la carta orgánica para que los adolescentes de 16 años podrán elegir a autoridades municipales en la próxima elección.

Una vez finalizado el acto electoral, comenzó a realizarse en Rawson el escrutinio provisorio para las categorías provinciales del referéndum por los fueros, consejeros a la Magistratura y referéndum municipal de Puerto Madryn. Se trata del procesamiento de los datos de cada una de las mesas de votación a partir de los telegramas confeccionados por las autoridades de mesa y comunicados al Correo Argentino, que permitirán, unas horas después, ir teniendo un resultado parcial del recuento de votos.

Los resultados se podrán seguir en vivo en resultados.electoralchubut.gob.ar, una página creada especialmente para este comicio, que estará habilitada este domingo a partir del inicio del recuento de los votos.

A nivel nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, confirmó que los primeros resultados de las elecciones legislativas se darán a conocer a las 21. Desde el Correo Argentino, Catalán consignó que se registraron votos en “109.000 mesas” escrutadas en alrededor de “17.500 establecimientos” a lo largo y ancho de todo el país.

Dónde esperán los resultados los candidatos

Ana Clara Romero, del frente oficialista Despierta Chubut, esperará los resultados en Rawson junto al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, mientras que Juan Pablo Luque, cabeza de lista de Unidos Podemos, lo hará en Comodoro Rivadavia, donde votó esta mañana.

“Este mediodía fui con mucha alegría a la Escuela N°133 de Comodoro Rivadavia para formar parte de esta nueva celebración democrática con un sistema nuevo, ágil, transparente y económico, que asegura que todos los candidatos estén igualmente representados”, contó Romero en su cuenta de Instagram.

“Hay una expectativa muy grande sobre esta forma de votar. Somos un partido que podemos tener fiscales en todas las escuelas y viene todo muy normal, más allá de las violaciones de la veda del gobernador, que incluso ayer estaba realizando campaña”, cuestionó Luque en diálogo con los medios, luego de votar.

La candidata libertaria, Maira Frías, votó cerca del mediodía en la Escuela 723 de Comodoro. “La protagonista de la jornada es la gente porque es una elección muy importante para el futuro del país”, aseguró la libertaria, que esperará los resultados en Comodoro.