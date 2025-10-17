El espíritu del 17 de octubre de 1945 se revivió con fervor este viernes en Comodoro Rivadavia. El Partido Justicialista local organizó un acto masivo en el emblemático estadio Socios Fundadores para celebrar el Día de la Lealtad, una fecha fundacional para el movimiento nacional justicialista. La convocatoria reunió a una multitud de militantes, referentes políticos y, de manera destacada, a una robusta representación del movimiento obrero organizado, que ratificó su compromiso con la doctrina peronista.

El encuentro fue encabezado por el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili, quien estuvo acompañado por importantes figuras del gabinete municipal y del arco político regional. La celebración se enmarcó en un clima de festejo y reivindicación, donde los bombos, las banderas y los cánticos tradicionales del peronismo fueron los protagonistas.

“Alerta Argentina”: la vidente que anticipó los escándalos de Milei habló de “lo que pasará en las elecciones"

La jornada sirvió no solo para recordar la gesta popular que exigió la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, sino también para consolidar la unidad del frente "Unidos Podemos". Se hicieron presentes los principales candidatos y referentes de la lista, quienes compartieron el escenario y el contacto directo con la militancia. Entre las figuras políticas destacadas que participaron del acto se encontraban el intendente de Sarmiento, Sebastián Balocchi; el exdiputado nacional, Santiago Igón; y el diputado provincial de Chubutl, Emanuel Coliñir, entre otros dirigentes locales y provinciales. Del gabinete municipal también participó activamente el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, y el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe, demostrando el fuerte respaldo institucional al evento.

Santa Cruz se blinda: Vidal puso en marcha la ley 90/10 y exige 90% de empleo local

Una demostración de fuerza del movimiento obrero

Uno de los aspectos más sobresalientes del acto fue la contundente presencia de las organizaciones gremiales, que movilizaron a sus afiliados y le dieron un marco imponente al festejo. La columna vertebral del movimiento obrero se hizo sentir con banderas, pecheras y cánticos, reafirmando su rol histórico como pilar fundamental del peronismo.

Entre los gremios que participaron activamente de la convocatoria se encontraban la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT Saúl Ubaldini, el Sindicato de Luz y Fuerza, el Centro de Empleados de Comercio (CEC), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Obras Sanitarias y la Asociación Bancaria. Esta amplia representación sindical evidencia la cohesión y la capacidad de movilización del peronismo local en una fecha de profundo significado.

TresPuntoZero y la encuestadora de Julio Aurelio ubican a Despierta Chubut con mayor intención de voto en la provincia

El acto no solo se centró en la conmemoración histórica, sino que también tuvo un fuerte anclaje en el presente. Los discursos de los oradores principales hicieron hincapié en la defensa de los derechos de los trabajadores, la justicia social y la soberanía política como banderas irrenunciables del movimiento. Se enviaron mensajes de unidad y fortaleza, instalando a la militancia a mantenerse organizada y movilizada para defender las conquistas sociales y laborales frente a los desafíos actuales.

El saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Rivadavia

El Gobierno avanza con la reforma laboral y propone que los trabajadores puedan cobrar en dólares

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, emitió un contundente mensaje a la militancia peronista en el Día de la Lealtad. Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, y a través de un audio, respaldó a la coalición "Fuerza Patria" de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La exmandataria trazó un paralelismo directo con la campaña de 1946, al afirmar que la disyuntiva actual es "Milei o Argentina", evocando la consigna histórica "Braden o Perón" y apuntando contra la injerencia de intereses extranjeros en la política nacional.

Apelando a la memoria histórica del movimiento justicialista, Fernández de Kirchner estableció una comparación directa entre el contexto actual y el que dio origen al peronismo. "El 26 es Milei o Argentina", expresado en el pasaje más cautivante de su mensaje, adaptando la célebre consigna de la campaña electoral de 1946, en la que Juan Domingo Perón se impuso en las urnas frente a la Unión Democrática, una alianza opositora que contaba con el apoyo explícito del entonces embajador estadounidense, Spruille Braden.

Un economista aseguró que Milei prepara un “plan de convertibilidad” tras el salvataje de Estados Unidos

Con esta frase, la expresidenta busca marcar la contienda electoral del próximo domingo 26 de octubre no como una simple disputa entre partidos, sino como una elección entre dos modelos antagónicos de país.

En un apartado de su discurso, según pudo conocer ADNSUR, la ex mandataria saludó a nuestra ciudad. “Hola Comodoro Rivadavia”, expresó, en medio de una gran congregación de militantes peronistas reunidos en el Socios Fundadores atentos a sus palabras.