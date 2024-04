Con un innovador plan, proponen que un millón de emprendedores pequeños empleen a otro millón de personas

La campaña “1 millón por 1 millón” de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), invita a emprendedores, monotributistas, productores y PyMEs a comprometerse en contratar al menos un empleado en los próximos 4 años, a los fines de lograr 1 millón de nuevos puestos de trabajo en ese lapso.

De cara al objetivo, la campaña está compuesta de cinco principios vinculantes y fundamentales: una moneda fuerte, una reforma laboral moderna, menos trámites e impuestos, desregulación económica y defensa de la competencia, y un régimen de grandes inversiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó el lanzamiento de la iniciativa de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y explicó los beneficios que traerá la ley Bases en caso de ser sancionada.

Dicho encuentro se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde el riojano anunció lo que sucederá en el recinto la semana que viene: “Será un paso muy importante que servirá a las PyMEs, a las grandes empresas y a los emprendedores, y que será de mucho valor de cara a la nueva Argentina”.

“Siempre me hablan de competitividad y, desde mi lugar, donde me tocó emprender y trabajar, siempre la idea fue hacer productos ‘Made in Argentina’, lograr productos de mejor calidad y precio, para ser competitivos en el mundo”, añadió Menem, y cerró: “En Argentina se puede y desde la política tenemos que allanar el camino para que se pueda más todavía”.

Acompañaron a Menem en el evento Ezequiel Calcarami, fundador y CEO Grupo Simple; Esteban Wolf, CEO de Pérsicco SA; ySilvia Torres Carbonel, directora del Centro de Entrepreneurship IAE Business Schoool.