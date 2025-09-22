Con shows en vivo, la “Experiencia Telebingo” entregó autos cero kilómetro y millones en efectivo.

El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut llevó adelante durante el fin de semana la “Experiencia Telebingo”, en la que por primera vez se realizó el sorteo de dos Telebingos consecutivos, con automóviles 0 kilómetro y millones de pesos en efectivo.

Para el cierre del espectáculo el día sábado se presentó el reconocido cantante Emanero, y el domingo cerró el espectáculo el vocalista rosarino Valentino Merlo.

La celebración tuvo lugar en el Predio Deportivo del Club Huracán, en el marco de la 12° Fiesta del Pingüino que tuvo como conductor y presentador invitado al reconocido animador y actor Dani Martins y allí estuvieron presentes el gobernador de la provincia Ignacio “Nacho” Torres; la diputada Nacional, Ana Clara Romero; el intendente municipal, Gerardo Merino; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el gerente general del organismo de juego, Daniel Cambón Rubí, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Acompañamiento a instituciones

Como es costumbre en cada realización del Telebingo, el IAS entregó bienes de acción social a 46 instituciones educativas; organizaciones barriales; municipales y religiosas de Trelew. En esta oportunidad los beneficiarios fueron 21 Centros Vecinales; 15 escuelas; tres cooperativas de trabajo; tres Centros de Atención; la Escuela Municipal de Boxeo; el Espacio Pedagógico Kimún; “Fundación Por Un Sueño” y la Parroquia “San Pedro y San Pablo”.

Todos los bienes entregados por el Instituto de Asistencia Social son adquiridos con las utilidades generadas por la comercialización, fiscalización y contralor de las actividades lúdicas en el territorio provincial.

El gobernador Torres destacó la importancia de la incorporación de un nuevo vehículo de transporte de pasajeros por parte Lotería del Chubut, y remarcó que “es muy importante sobre todo para los clubes también de toda la provincia. Es importante sostener estos programas que no son un gasto, son una inversión en las futuras generaciones”.

Por su parte, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, se refirió a los bienes de acción social: “Este es el resultado del trabajo en equipo de Lotería y también la muestra de que la gente confía en los productos como el Telebingo que tiene años de historia pero no siempre se podía hacer esto”.

Premios entregados

Desde el IAS destacaron que los dos días de sorteos de la Experiencia Telebingo dejaron ganadores por toda la provincia.

El sábado 20 se entregó un Fiat Cronos, premio a Bingo de la Cuarta Ronda a un apostador de Trelew en la agencia 2023; mientras que los 3 millones de pesos de la Tercera Ronda quedaron para un cartón vendido en Esquel en la agencia 7001; los 2 millones de pesos de la Segunda Ronda fueron ganados también en Trelew, por un cartón vendido en la agencia 2016 como así también el millón de pesos correspondientes al premio a Bingo de la Primera Ronda.

Por otra parte, en el sorteo de este domingo 21, el Fiat Cronos de la Cuarta Ronda a Bingo fue para un cartón vendido por Lotería del Chubut como así también los 3.000.000 de pesos de la Tercera Ronda.

Los 2.000.000 de pesos de la Segunda Ronda fueron para un apostador de la agencia 2016 de Trelew y el millón de la Primera Ronda a Bingo fue para la agencia 2023 de la misma ciudad.

Además, durante el transcurso del sorteo del Telebingo se entregaron dos vehículos Fiat Cronos 0 Kilómetro. El primer automóvil lo recibió un ama de casa de Puerto Madryn, María Ester Trujillo, y el segundo fue para Valeria Cristina Saavedra, contadora de la ciudad de Trelew.

Ambos premios corresponden al Bingo de la Cuarta y Quinta Ronda del sorteo realizado el 26 de julio en el marco del Telebingo Deportivo Solidario en la ciudad del Golfo.