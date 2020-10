RAWSON (ADNSUR) - La Legislatura aprobó este martes el pliego de Javier Alvaredo como presidente del Banco del Chubut, en una votación que tuvo amplio acompañamiento con 19 a favor, 3 en contra y 1 abstención, por lo que el economista bonaerense propuesto por el gobernador Mariano Arcioni hace cinco meses podrá ahora asumir formalmente el cargo al frente de la entidad bancaria de la provincia.

Fue el primer punto del Orden del Día de la extensa sesión desarrollada este martes, en la que además, se sancionó la ley propuesta por el gobierno para que el Banco del Chubut comience a tributar Ingresos Brutos, de lo que estaba exento hasta el momento. También se sancionó una prórroga de los plazos de la ley de Abstención del Débito Laboral y Retiro Voluntario, a pedido del gobierno, para tratar de bajar el costo salarial entre los activos de la administración pública chubutense.

El asunto que no obtuvo los votos necesarios para ser tratado sobre tablas, con una votación que fue 17 a favor y 9 en contra del PJ, fue el proyecto para implementar una moratoria bajo el nombre de Régimen Especial de Regularización Tributaria.

La legisladora Tatiana Goic, del PJ, dijo que “este proyecto no tiene lógica, pretende condonarle la deuda a quienes deben ingresos brutos, sellos, inmobiliario rural, pesca” y además “descuenta el 80 % de intereses a pagar en 60 cuotas, no me parece que se deba perdonar a los dueños de la tierra”.

Por su parte Manuel Pagliaroni, de Juntos por el Cambio, dijo que votaba a favor ya que “cuando se habla de contribuyentes provinciales son pymes que lamentablemente están padeciendo la pandemia, lo que se busca es ayudar al pequeño comerciante, y se los denosta diciendo que son millonarios, cuando son los verdaderos generadores de empleo”.

En tanto Juan Pais, del oficialismo, explicó que “no se trata de una condonación, es una moratoria con mecanismo de pago amigable a aquellos contribuyentes que no pudieron hacer frente a la crisis como un incentivo, y del mismo modo ha actuado el gobierno nacional, dando facilidades de pago a grandes empresas, solo se condonan multas”.