El Senado de la Nación aprobó —a última hora del jueves y con amplia mayoría— la ley que declara la emergencia pediátrica por un año, con el Hospital Garrahan como principal referencia. La norma, que ya fue anticipada que sería vetada por el Poder Ejecutivo, logró 62 votos a favor y solo ocho en contra, provenientes del bloque libertario y de la senadora macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), quien protagonizó una semana marcada por controversias en torno a este tema.

La iniciativa establece que deberán destinarse de manera prioritaria e inmediata recursos presupuestarios para la compra de insumos críticos, medicamentos, vacunas, equipamiento, mantenimiento edilicio, tecnologías médicas y para garantizar la presencia de personal esencial en el sistema de salud pediátrica de todo el país.

La resolución también contempla “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, asistencial y no asistencial, que atiende a la población pediátrica, con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”.

Otro punto importante a destacar es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta medida se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

EL CINISMO DEL SENADO

En medio del debate de leyes clave y el rechazo a varios decretos presidenciales, Javier Milei volvió a apuntar contra el Congreso de la Nación, esta vez por la suba de los haberes de los senadores.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario cuestionó la decisión y escribió: “El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que va a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo, como han hecho a lo largo de todo el año, escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante. Una vergüenza que esperemos que en octubre se vaya a terminar”.

El posteo se difundió poco después de que se conociera el acuerdo paritario de los empleados del Congreso, que impacta directamente en los ingresos de los legisladores. A partir de noviembre, los senadores percibirán más de $10.2 millones brutos mensuales, resultado del aumento en el valor del módulo con el que se calcula la dieta.