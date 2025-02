En la primera parte de la última sesión extraordinaria del verano, la Legislatura otorgó la mayoría especial requerida para el acuerdo para designar un nuevo ministro en el STJ y también avanzó en otros acuerdos para cargos en la Justicia. Hubo previamente un inicio polémico, con planteos de invalidez por parte del presidente del bloque Juan Pais por la demora en el inicio y en el ingreso de los dictámenes de los asuntos a tratar.

La oposición cuestionó que la mayoría de los dictámenes ingresaron media hora antes e incluso un asunto trascendental como la enmienda constitucional no tenía dictamen en el inicio, algo sin precedentes.

Así lo planteó Pais, junto a la diputada Vanesa Abril y Santiago Vasconcelos, bajo el argumento de que obligaron a los diputados a sentarse en sus bancas sin haber leído los dictámenes.

La respuesta de Daniel Hollman, presidente de la bancada oficialista, calificó estos argumentos como una "verdadera fantochada", ya que hubo varias reuniones previas e incluso Labor Parlamentaria sin ningún tipo de planteo. Habló de "circo mediático" e instó al presidente Luis Juncos -ausente en el momento Gustavo Menna- a dar continuidad a una sesión que ya se había iniciado.

Por su parte, la oficialista Andrea Aguilera se mostró asombrada por la puesta en escena, por el planteo del inicio de la sesión porque los esperaron por respeto. Le recordó que cuando era presidente, una sesión convocada a las 10 empezó a las 22, porque rosqueaban la Ley de Lemas y finalmente eliminaron las PASO. "Sepan que en esta Cámara se sesiona", disparó.

Además, desafió a la oposición a tener que tratar temas incómodos y no poner excusas para no tener que proteger a los delincuentes.

La respuesta de Pais fue que "nada de lo que dijo violentaba el artículo 26 que habla del tiempo posterior a que suene el timbre. Prometieron que durante la tarde iban a mandar los dictámenes y solamente llegó uno".

Luego, Gustavo Fita afirmó que "esta Cámara se ha convertido en una escribanía. Este gobierno no es tan transparente, les recuerdo que la senadora de su espacio no dio el voto para una comisión investigadora contra el presidente".

"No se respeta la división de poderes, el gobernador quiere hacer todo de manera autoritaria, dejen de vender títulos y pónganse a gobernar", cuestionó el legislador peronista.

Emanuel Coliñir preguntó si no estaban dejando acceder público a las gradas. A la respuesta de que no había ninguna orden en ese sentido, pidió que se averigüe. "No vamos a permitir que nos sigan faltando el respeto y se hagan los paladines de la justicia". Y disparó: "inician una sesión sin los proyectos, háganse cargo de que forman parte de un gobierno que está improvisando".

Luego retomó la presidencia Gustavo Menna, a quien se le reiteró el pedido de que haga fracasar la sesión. Respondió el vicegobernador que la sesión está iniciada, a lo que Pais desafió: "¿qué van a hacer con el punto 11, ya que aún no tienen el dictamen? ¿Qué van a votar?".

Posteriormente, a instancias del oficialismo, se votó una moción para continuar con la sesión. Arriba Chubut pidió un cuarto intermedio para analizar los dictámenes recién llegados, que fue rechazado por la mayoría. También la mayoría rechazó una moción de Vasconcelos para dejar ingresar público a las barras.

ACUERDOS

En primer lugar, la Cámara dio el acuerdo legislativo al pliego del Dr. Andrés Giacomone, propuesto por el Ejecutivo para ocupar el cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut.

La votación fue por unanimidad, y acompañaron los 23 diputados presentes. Quienes no estaban en sus bancas fueron 4: Tatiana Goic, Gustavo Fita, Norma Arbilla y Santiago Vasconcelos. El resto de la Cámara, Despierta Chubut, Pich, Familia Chubutense y Cuatripartito de Arriba Chubut, acompañaron el pliego, que superó ampliamente la mayoría requerida de 18 votos.

La Cámara dio además el acuerdo legislativo para los pliegos de Lucas Agustín Papini en el cargo de Fiscal General para la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública para las ciudades de Trelew y Rawson; Juan Leonardo Cheuqueman Levill, para el cargo de Fiscal General para la ciudad de Rawson; y Alejandro Nicolás Varas, para el cargo de Defensor Público Penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Entre los 15 puntos previstos en el Orden del Día para la sesión extraordinaria de este jueves, la Legislatura avanzará en la modificación de dos artículos de la Constitución referidos a los fueros que luego deben ser ratificados por voto popular.

También hay proyectos vinculados a salud y seguridad, una reforma a la ley que regula el vínculo entre bancarios y la obra social Seros, varios puntos sobre pueblos originarios, así como la ampliación de la reserva faunística de Punta Tombo.