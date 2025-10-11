Comodoro y Camarones avanzan en la reapertura de la Ruta Provincial N°1
Durante este sábado, en el 125° aniversario de la localidad costera, se firmaron convenios para obras, mantenimiento de espacios públicos y fortalecimiento de áreas protegidas, en un marco de celebración histórica.
El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, destacó la gestión conjunta con Camarones para la reapertura de la Ruta Provincial N°1, que conecta ambas localidades y es clave para la actividad económica y turística de la región.
El acto se realizó este sábado con la presencia de la intendente de Camarones, Claudia Loyola; diputados provinciales; ministros y autoridades del gobierno provincial; intendentes de otras localidades; representantes de instituciones locales, fuerzas de seguridad y vecinos.
Macharashvili entregó una placa conmemorativa en nombre de Comodoro Rivadavia y destacó la cooperación institucional entre ambas localidades. El intendente subrayó que la reapertura de la Ruta Provincial N°1 es una prioridad para mejorar la conectividad, impulsar el turismo y diversificar la economía local.
En el marco del aniversario, Provincia y Municipio de Camarones firmaron actas compromiso que incluyen la construcción de cordones cuneta; la continuidad del servicio del visitante y mantenimiento del área natural protegida Cabo Dos Bahías; la readecuación de las instalaciones de gas de la Escuela Secundaria Técnica N°721 “Caleta Horno”; la construcción de nuevas viviendas; y la entrega de equipamiento para la Planta de Reciclado y mantenimiento de espacios públicos.
Macharashvili afirmó que los trabajos sobre la Ruta N°1 se realizan en coordinación con el Ministerio de Turismo provincial, y que su habilitación permitirá fortalecer la Ruta Azul, potenciar el turismo y mejorar la circulación de personas y productos entre Comodoro y Camarones.
Por su parte, la intendente Claudia Loyola valoró el acompañamiento de las autoridades y destacó la importancia de la ruta para la región. Señaló que la conectividad con Comodoro Rivadavia a través de la Ruta Provincial N°1 permitirá avanzar en proyectos de infraestructura, vivienda y promoción turística.
Fundada el 10 de octubre de 1900, Camarones mantiene su desarrollo histórico basado en la pesca y la actividad comunitaria. A 125 años de su fundación, la localidad refuerza sus planes de crecimiento con obras y proyectos que buscan mejorar la integración con otras localidades chubutenses, centrando la atención en la rehabilitación de la Ruta Provincial N°1 como eje de desarrollo regional.
El aniversario incluyó actividades culturales y participativas, con la presencia de vecinos y representantes de instituciones locales, consolidando la celebración de la historia de Camarones y su proyección hacia un futuro de conectividad y desarrollo.
Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.