Comodoro Rivadavia, con chances de quedarse con todas las bancas de diputados en Chubut

Las tres principales fuerzas políticas de los tiempos recientes, las que muestran mayor intención de voto en Chubut, vuelven a repetir en la boleta única que debuta en 2025 la misma tendencia que ya se vio hace dos años en 2023: los lugares expectantes, aquellos que encabezan las listas, son de candidatos que pertenecen a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Hablamos de los casos del justicialismo -bajo el lema Unidos Podemos- que lleva a Juan Pablo Luque; Despierta Chubut, que vuelve a postular a Ana Clara Romero; y La Libertad Avanza, con su candidata Maira Frías. Fueron las tres fuerzas que se repartieron en tercios el 94 % de los votos en las elecciones pasadas y todo indica que serían las más votadas nuevamente en el próximo turno.

En total hay ocho agrupaciones que postulan candidatos en octubre, y -además de estas tres- la oferta la completan tres candidatos madrynenses: el abogado Hector Vargas por el Pich; el histórico Oscar Petersen por el GEN y el docente diputado provincial Santiago Vasconcelos, por el Frente de Izquierda.

Los otros dos candidatos que encabezan lista en la boleta única del 26 de octubre son la radatyllense Ariana Mellao, por el Partido Libertario y el dirigente mercantil Alfredo Béliz, histórico sindicalista de Trelew, único representante del valle en una oferta electoral de diputados que no tiene a ningún cordillerano en un lugar con expectativas.

Teniendo en cuenta que se renuevan dos bancas, la que dejan Ana Clara Romero y la madrynense de Unión por la Patria, Eugenia Alianello, todo parece indicar que -si no media ninguna sorpresa- los cinco escaños que corresponden a la provincia del Chubut en la Cámara Baja, quedarían a partir del 10 de diciembre en manos de comodorenses, teniendo en cuenta que en 2023 asumieron César Treffinger (LLA), José Glinski (UxP) y Jorge “Loma” Ávila en la boleta de Juntos por el Cambio.

Si además se consideran las tres bancas chubutenses en el Senado de la Nación, donde la única oriunda de Trelew es Edith Terenzi mientras que las otras dos son ocupadas por los comodorenses Carlos Linares y Andrea Cristina, la ciudad petrolera podría quedarse con 7 de los 8 lugares asignados a Chubut en el Congreso, sumando las dos cámaras.

PESO POLÍTICO

Si bien la zona sur siempre tuvo mucha relevancia en las listas, significa un regreso al dominio de la escena, ya que -por ejemplo- en 2022, la cuenta era distinta: de los 8 legisladores, había tres del valle, dos de Esquel, dos de Comodoro y una de Puerto Madryn.

Hace poco tiempo atrás, la representación legislativa de Chubut la ocupaban los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi así como la diputada Estela Hernández todos de Trelew; los diputados Santiago Igón y Matías Taccetta de Esquel; y la madrynense Alianello. Sólo Linares y Romero eran comodorenses.

No es menor el dato de que en aquellos días, había un gobernador comodorense como Mariano Arcioni, que conducía el Poder Ejecutivo. En realidad, el repaso indica que, contando los gobiernos de Martín Buzzi, Mario Das Neves y Mariano Arcioni, en los 12 años que median entre 2011 y 2023, hubo 10 años de mandato de gobernadores de la zona sur contra 2 años del valle.

La torta se invirtió en 2023: el valle recuperó el control del Ejecutivo con Ignacio Torres y cedió a Comodoro (Andrea Cristina) un lugar en el Senado. Y la renovación de la última elección, con la irrupción de la boleta de Javier Milei y un escenario disruptivo, marcó el alejamiento de la cordillera de los lugares en el Congreso, la pérdida de peso del valle, y el dominio absoluto de Comodoro. Incluso Puerto Madryn, que había ganado relevancia en los últimos tiempos, quedó relegada.

Por no mencionar otras localidades que nunca ubican un candidato en lugar expectante, como Rawson, Sarmiento o Trevelin. Hay que repasar los últimos 20 años para encontrar a Oscar Currilén, de El Maitén, que asumió como diputado suplente de Mario Vargas en 2009. O incluso más de 34 años, cuando el radatyllense Pedro Peralta fue electo diputado en 1991 y bucear hasta la década de los 80 para encontrar al trevelinense Miguel Medina.

EL RANKING

Comodoro Rivadavia encabeza el ránking de cantidad de diputados desde 1983, con 27 mandatos asumidos; le sigue Trelew con 18 diputados, Esquel con 8, Puerto Madryn con 5, y finalmente de Rawson, Trevelin, Rada Tilly y El Maitén, un diputado cada una.

Hacer el repaso histórico deja una salvedad: muchos asumieron en reemplazo de los titulares por casos de fallecimiento o renuncia. Y hubo dos casos puntuales de ganadores que no asumieron en la banca, como el esquelense Mario Vargas y el comodorense Mariano Arcioni, quienes no integran la lista.

En el repaso de nombres, figuran entre paréntesis los mandatos, que se suman a la hora de contar la representatividad en ese período para la localidad. Los que más veces fueron reelectos fueron Corchuelo Blasco, Cambareri y Das Neves, y hay casos como la madrynense Nancy González, que en las épocas doradas del kirchnerismo estuvo dos mandatos como diputada y luego fue electa senadora.

El ránking con el repaso de nombres de diputados nacionales por Chubut desde 1983 a la fecha, junto a su ciudad de origen, ordenados cronológicamente, es el siguiente.

Comodoro: Jorge Zavaley (2), Manuel Cardo, Cristina García de Novelli, Alberto Parada, José Manuel Corchuelo Blasco (3), Rafael Cambareri (3), Elsa Melogno, Jorge Aubía, Roddy Ingram, Elsa Lofrano, Eva García de Moreno, Mario Pais (2), Cristina Ziebart, Nelly Lagoria, Ana Llanos, Jorge Taboada, Gustavo Menna, Ana Clara Romero, César Treffinger, José Glinski, Jorge Ávila.

Jorge Zavaley (2), Manuel Cardo, Cristina García de Novelli, Alberto Parada, José Manuel Corchuelo Blasco (3), Rafael Cambareri (3), Elsa Melogno, Jorge Aubía, Roddy Ingram, Elsa Lofrano, Eva García de Moreno, Mario Pais (2), Cristina Ziebart, Nelly Lagoria, Ana Llanos, Jorge Taboada, Gustavo Menna, Ana Clara Romero, César Treffinger, José Glinski, Jorge Ávila. Trelew: Bartolomé Von Niederhauseen, César Mac Karthy, Guido Freytes, Santiago López, Atilio Viglione, Mario Das Neves (3), María del Carmen Linares, Carlos Maestro, Victor Cisterna, Gustavo Di Benedetto, Aldo Marconetto, Manuel Morejón, Mónica Contrera, Sixto Bermejo, Rosa Muñoz, Ignacio Torres, Estela Hernández.

Bartolomé Von Niederhauseen, César Mac Karthy, Guido Freytes, Santiago López, Atilio Viglione, Mario Das Neves (3), María del Carmen Linares, Carlos Maestro, Victor Cisterna, Gustavo Di Benedetto, Aldo Marconetto, Manuel Morejón, Mónica Contrera, Sixto Bermejo, Rosa Muñoz, Ignacio Torres, Estela Hernández. Esquel: José Luis Lizurume (2), Néstor Perl, Rafael De Bernardi, Rosa Chiquichano, Santiago Igón (2), Matías Taccetta.

José Luis Lizurume (2), Néstor Perl, Rafael De Bernardi, Rosa Chiquichano, Santiago Igón (2), Matías Taccetta. Puerto Madryn : María Teresa Lernoud, Nancy González (2), Carlos Eliceche, Eugenia Alianello.

: María Teresa Lernoud, Nancy González (2), Carlos Eliceche, Eugenia Alianello. Rawson: José Salvador Arrechea.

José Salvador Arrechea. Rada Tilly: Pedro Peralta.

Pedro Peralta. El Maitén: Oscar Currilén.

Oscar Currilén. Trevelin: Miguel Heraldo Medina.

ARGUMENTOS

A la hora de pensar las razones para que los armadores electorales le otorgan este predominio a la zona sur, las alquimias de candidaturas últimamente terminan cayendo en el lugar común del peso del padrón comodorense, el más numeroso de la provincia, que parece convertir a esa ciudad en la madre de todas las batallas.

Hay que decir que, en base a la experiencia reciente, se trata de un cálculo matemático que no siempre es tan lineal, ya que -por ejemplo- Torres, Das Neves, Maestro y Lizurume ganaron la provincia enfrentando a candidatos de la zona sur. Muchas veces el resto del padrón provincial (el 60 % contra el 40 % de Comodoro) termina equiparando la ecuación.

Hay que decir que, en base a la experiencia reciente, se trata de un cálculo matemático que no siempre es tan lineal, ya que -por ejemplo- Torres, Das Neves, Maestro y Lizurume ganaron la provincia enfrentando a candidatos de la zona sur. Muchas veces el resto del padrón provincial (el 60 % contra el 40 % de Comodoro) termina equiparando la ecuación.

Quizás otro de los motivos -ya que en estos tiempos no hablamos de figuras políticas descollantes con peso propio, como por ejemplo eran en su tiempo Jorge Aubía, José Corchuelo Blasco, Marcelo Guinle o Mario Pais- pueda deberse al peso económico de la ciudad más importante de la región.

Los intereses en juego para defender en el Congreso necesitan muchas veces el apoyo de un poder real con espalda y billetera que no se ve en la cordillera o el valle. Esta necesidad de defender por ejemplo a una cuenca madura y en declive, se hace más patente aún en el actual contexto de crisis de la industria petrolera.

POCA VARIEDAD

Lo concreto es que se sigue priorizando a candidatos comodorenses, con el efecto inevitable que se escucha por lo bajo, que es la queja por la falta de representatividad que sienten los vecinos de otras regiones: por más que en los discursos nadie quiera aludir a los regionalismos, la verdad es que la mirada de la pertenencia tiene su peso y siempre subyace en una provincia tan grande y disímil.

El problema que presentan la mayoría de los legisladores -de todas las localidades- es que sólo recorren la provincia en campaña, y cuando llegan al Congreso, en general suelen retornar a sus ciudades de origen (a veces ni siquiera eso) y la gente de la provincia no les conoce la cara.

Un legislador de Comodoro es probable -y lógico- que conozca mucho más la realidad de su localidad que lo que pasa en Lago Puelo o Gaiman. A lo largo de los últimos años, el repaso de los temas que tratan en comisiones, sus prioridades, sus discursos en la Cámara, los legisladores nacionales no parecen tener muy en cuenta que asumen la representatividad de cada uno de los vecinos chubutenses.

Nuevamente como en 2023, las tres fuerzas con mayores chances llevan candidatos de Comodoro para cubrir las dos bancas en juego. Ana Clara Romero busca convertirse en uno de los pocos casos de legisladores reelectos. Juan Pablo Luque intenta mantenerse en el candelero luego de haber sido intendente y candidato a gobernador. Y La Libertad Avanza apunta obtener mayor respaldo a la gestión de Milei con una candidata desconocida para el gran público.

¿Podrá colarse en esta triada algún candidato de otra zona para equilibrar la balanza? Todo parece indicar que la ciudad petrolera se va a quedar con más del 90 % de las bancas de Chubut a partir de diciembre.