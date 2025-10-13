Este lunes se llevó a cabo la apertura de sobres N.º 2, correspondiente a la oferta económica de la “Licitación Pública N.º 26/2025 ‘Concesión Servicio de Higiene Urbana’. Se presentaron dos empresas: Clear-Urbana S.A. y Ashira S.A. El presupuesto oficial mensual es de $2.082.000.000.

El acto, que se desarrolló este lunes, en horas del mediodía, en la Sala de Reuniones de Intendencia, estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili y contó con la presencia del viceintendente Maximiliano Sampaoli; los secretarios de Gobierno, Sergio Bohe; de Economía, Fernando Barría; de Infraestructura, Fernando Ostoich; de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; representantes de ambas empresas oferentes, concejales y demás miembros del Gabinete Municipal.

Al término de la apertura de las propuestas económicas presentadas por ambas empresas, Bohe brindó precisiones sobre el avance del expediente y el análisis de las propuestas presentadas, al remarcar que los montos ofertados no son el único criterio de observación. "Esto pasará a que lo dictamine la Comisión de Preadjudicación, que realiza un examen técnico, renglón por renglón. Es un proceso complejo, con múltiples variables, no sólo económicas, sino también técnicas y operativas".

En ese sentido, indicó que la comisión, “integrada por representantes de las áreas técnicas de Higiene Urbana, Economía y Asesoría Letrada del Municipio, elaborará un dictamen técnico que luego será elevado al intendente, quien tomará la decisión final, en base al criterio de mérito, oportunidad y conveniencia para la ciudad”.

Bohe destacó además que “el proceso ha atravesado todas las etapas previstas, incluyendo las aclaratorias contempladas en el pliego, que permitieron despejar dudas y ajustar las condiciones del futuro contrato. Este pliego constituye la base del contrato que regirá el servicio por los próximos 10 años. Es fundamental que esté correctamente definido, ya que regulará una prestación clave para los vecinos", puntualizó.

En cuanto a los plazos, confirmó que el contrato vigente finaliza el 31 de octubre, por lo que ya se ha previsto una prórroga preventiva para garantizar la continuidad del servicio, en caso de que surjan demoras en el proceso de adjudicación. "En estos procesos no se considera únicamente el monto ofertado. Hay que verificar si los ítems presupuestados cumplen con los requerimientos del pliego. Se evalúa la calidad del servicio propuesto y su adecuación a las necesidades de la ciudad", explicó el funcionario.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia del trabajo técnico de la comisión y el rol auxiliar del resto de las áreas del Ejecutivo en esta instancia, al sostener que “se trata de una responsabilidad muy grande; nosotros quedamos como auxiliares del proceso, colaborando si se nos requiere. Lo importante es garantizar un servicio eficiente, sostenible y acorde a lo que Comodoro Rivadavia necesita".

Gacetilla Municipalidad de Comodoro, supervisada e intervenida por un periodista de ADNSUR