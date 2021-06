El secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfister, confirmó que este miércoles se acreditó el aguinaldo de junio a los empleados municipales de Comodoro. “Si bien el plazo legal para el abono de los aguinaldos vence el 30 de junio, atentos a la situación y a la cercanía del Día del Padre decidimos cumplir anticipadamente con este compromiso", indicó.

El titular del área de Economía sostuvo que “desde la Municipalidad determinamos hacer el esfuerzo de pagar los aguinaldos esta semana dado que se avecinaba el Día del Padre, por lo que este miércoles 16 los empleados ya cuentan con el dinero acreditado en sus cuentas. Siempre intentamos adelantar este pago, ya que es importante para el personal cobrar antes de esa fecha tan importante”.

“Para nosotros es muy importante cumplir en tiempo y forma con todos los compromisos, porque así como tenemos los salarios al día, tampoco contamos con deudas bancarias, financieras ni con ningún proveedor, aunque siempre la prioridad es el empleado municipal y por eso hacemos el esfuerzo de adelantar el aguinaldo, cuyo plazo legal vence el 30 de junio”, explicó.

Paritarias

Por otra parte, el secretario informó que “actualmente estamos sentados en una mesa paritaria con los gremios municipales porque entendemos que el empleado perdió poder adquisitivo y debemos corregirlo de la mejor manera, teniendo en cuenta el contexto que se vive”.

En ese sentido, sostuvo que “no es un momento sencillo, la situación es muy compleja, ya que la Municipalidad está destinando fondos a cuestiones relacionadas a la salud y a lo social, también apoyando a los comercios locales, pero entendemos que actualizar los salarios es una necesidad. Para ello, cada uno tiene que poner la mayor voluntad para que, en el corto plazo, lleguemos a un acuerdo y podamos dar tranquilidad a cada uno de los empleados”.

Del mismo modo, el funcionario valoró la importancia de contar con un Municipio ordenado, al afirmar que “nuestra premisa siempre es la misma: no asumir compromisos que no tenemos la seguridad de que vamos a poder cumplir. Venimos trabajando de hace años de esta forma, con buenos resultados, por eso la idea es seguir en la misma línea, tomando decisiones de manera consciente y responsable, con eficiencia a la hora de recaudar y de ejecutar el presupuesto”.

“Si no recaudamos y no administramos correctamente, no se podrían concretar las obras y los programas que se llevan adelante. Se trata de una suma de esfuerzos de cada una de las secretarías para que los recursos se puedan lucir y ver reflejados en la calidad de vida de los comodorenses”, concluyó Issa Pfister.