COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este lunes, una de las titulares de la Municipalidad local anunció que contrajo coronavirus. Se trata de Sirley García, Secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad.

A través de su cuenta de Facebook detalló: "Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre y estado gripal he permanecido en casa . Hoy me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen los médicos".