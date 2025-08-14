En un fin de semana largo y con numerosas actividades previstas en Comodoro Rivadavia, los inspectores de tránsito no estarán presentes en las calles. La decisión responde a una medida de fuerza que el gremio del SOEM viene advirtiendo desde hace tiempo y que ahora se concretó por la falta de respuesta del Ejecutivo municipal.

El secretario gremial del SOEM, Víctor Chicahuala, explicó que el origen del conflicto es el incumplimiento en la entrega de la ropa de trabajo que, según los compromisos asumidos, debía llegar esta semana.

“El motivo de esta medida de fuerza es que no llegó la ropa como teníamos articulada en tiempo y forma. Venimos haciendo un reclamo hace mucho tiempo y había compromiso de que esta semana se iba a entregar. La ropa no llegó y los compañeros agotaron la paciencia. Por eso, hoy y este fin de semana no va a haber inspectores de tránsito en la ciudad”, afirmó.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto ganan en agosto de 2025 y qué pasará con el bono navideño

Según indició el dirigente gremial, se trata de la indumentaria de invierno y de uso diario que los agentes necesitan para desarrollar sus tareas en la vía pública.

Chicahuala recordó que el reclamo comenzó en 2024: “El invierno casi ya pasó y los compañeros tuvieron que padecer el frío con la ropa que les quedaba del año pasado. El reclamo viene del año pasado, así que imaginate si no tuvimos paciencia. Siempre apelamos al diálogo y a la espera, pero hay cosas que superan los límites”.

El dirigente detalló que la medida no solo involucra a los inspectores de tránsito. “También se suman los compañeros de transporte, que hacen un trabajo muy similar y que hace mucho tiempo tampoco reciben ropa. Ellos también están adhiriendo a esta medida”, aclaró.

Horror en Chubut: "entregó" a su hija menor de edad por un paseo gratuito en kayak y terminó detenida

EL IMPACTO DE LA MEDIDA EN UN FIN DE SEMANA ESPECIAL

La decisión gremial implica que no habrá controles en la vía pública durante el fin de semana largo. “Hasta tanto no tengamos la respuesta, este fin de semana no van a contar con los inspectores de tránsito. Sabemos que es un fin de semana largo, justo con bastantes actividades en la ciudad, pero lamentablemente tenemos que llegar a esto. Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero a veces no nos queda otra que tomar una medida para que podamos tener alguna solución o respuesta”, sostuvo.

Chicahuala indicó que, hasta el momento, no hubo intervención de la Secretaría de Trabajo para dictar una conciliación obligatoria: “Estamos esperando el llamado para ver cómo podemos desarrollar la situación, pero los compañeros están en la base, en retención de tareas, y esperando que se destrabe el conflicto”.

Demolieron un "aguantadero" en Comodoro: era ocupado por reconocidos delincuentes del barrio Ceferino

En cuanto a la negociación con el municipio, señaló que la provisión de indumentaria depende de la Secretaría de Recursos Humanos, a cargo del doctor Miguel Montoya, aunque la cuestión también está bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.

