Comodoro: la difícil transición entre Luque y Macharashvili y la futura relación con Nacho Torres

A esa falta de consenso entre saliente y entrante se sumó otro foco de conflicto que, como adelantó ADNSUR, es el tratamiento en segunda lectura del presupuesto 2024 y la ordenanza tributaria anual. Son normativas fundamentales para cualquier gobierno que generalmente, como pasó en primera lectura solo son acompañadas por los ediles del oficialismo, y cuya convalidación se da descontada cuando el gobierno saliente y el entrante son del mismo signo político.

Este habitual tratamiento ahora está en duda porque desde el mismo bloque oficialista se expresaron dudas respecto a su aprobación el próximo jueves 7 de diciembre, en la sesión que se realizaría luego de la audiencia pública.

Macharashvili, que ya tomó nota del planteo de algunos concejales, sospecha que fue el propio Luque quien sugirió esta votación negativa de estas normativas que, paradójicamente, se aprobaron por las manos levantadas de quienes ahora lo harán en contra o dejarían que lo traten los futuros concejales.

Un llamado anónimo permitió descubrir una banda que vendía cocaína en escuelas y clubes deportivos

Lo que se está viviendo es una tensión más extrema de la que habitualmente se registra entre la gestión saliente y la entrante que debería ser casi mínima cuando, en teoría, pese a los cambios de nombres hay una continuidad de gestión. Tanto Macharashvili como Luque dejaron en claro que la administración que se inicia la semana próxima no forma parte de un todo. El viceintendente recuerda, cada vez que puede, que no fue el elegido por Luque. El ex candidato a la gobernación, en tanto, aprovechó este miércoles el discurso de presentación de la Colonia de Verano 2024 para dejar en claro, palabras más palabras menos, que la gestión que viene no es la suya ni pertenece a su proyecto político.

RENATA HILLER SE SUMA AL GABINETE

Hasta el momento, el futuro intendente no confirmó los nombres de quienes integrarán su gabinete pero es un hecho que del actual solo continuarían: Ricardo Gaitán en Control Urbano y Operativo, Liliana Peralta en Cultura, y Hernán Martínez en Comodoro Deportes.

Aparecieron dos autos incendiados en pleno centro de Comodoro

A ellos se sumarían los nombres propios de Macharashvilli: Sergio Bohe en Gobierno, Angel Rivas en Desarrollo Social, Andrés Blanco como Secretario General, Rubén Zárate en Comodoro Conocimiento, y Fernando Barría en Economía y Finanzas que, por el mandato de Carta Orgánica, también presidiría Comodoro Turismo.

Además de la molestia por la designación de Miguel Criado Arrieta en lugar de Guillermo Hughes en Asesoría Letrada, en la gestión saliente se espera que Eduardo Carrasco siga en Turismo, algo que por ahora parece descartado cuando Macharashvili anota en un papel quiénes serán sus colaboradores.

En la semana, Macharashvili avanzó en cubrir los casilleros que le faltan y que son importantes, como: Obras y Servicios Públicos y Salud, donde no continuarían funcionarios claves para la actual gestión, como fueron Maximiliano López y Carlos Catalá. En la Secretaría de la Mujer prácticamente se cerró la eventual designación de la actual titular de ANSES en Comodoro, Renata Hiller, que reemplazará a Jimena Cores.

Manejaba borracho en la noche de Comodoro y volcó

Pese a esta tensión la transición en el municipio avanza ya que el trabajo entre los funcionarios y técnicos, como corresponde, es cordial y colaborativa.

LA AUDITORÍA

La tensión no solo está en el armado del gabinete. Un elemento que agrava el distanciamiento entre Luque y Macharashvili es la desconfianza que el primero tiene en la buena relación política e institucional que el futuro intendente está construyendo con el próximo gobernador de Chubut quien públicamente expresó un acuerdo para que ambas gestiones auditen obras que no se concretaron. Torres sostuvo que las demoras en la implementación de algunas de ellas, sobre todo de las relacionadas con la emergencia hídrica, fueron responsabilidad compartida entre Nación, Provincia y Municipio.

Búsqueda en Comodoro: un joven salió con su bicicleta y nunca volvió

El viceintendente también públicamente tomó distancia de esa teórica auditoría conjunta. La aclaración de Macharashvili, de acuerdo al análisis de ambos entornos, parece ser más una estrategia para aliviar cargas a tan pocos días del traspaso de mando y con ello conseguir el respaldo legislativo para aprobar las ordenanzas presupuestaria y tributaria.

El problema para el futuro intendente es que el bloque de concejales actual y futuro, en su casi totalidad, le responde a Luque quien, pese a esta tensión se cree finalmente moverá los hilos para que, al menos, Macharashvili inicie su administración con el presupuesto aprobado.

Desaparecidos en Comodoro: nuevas recompensas por datos sobre Nicolás Capovilla, Norma Carrizo y Víctor Joursin

OTHAR Y NACHO

Más allá de esa futura auditoría, la buena sintonía entre el próximo gobernador de Chubut y el intendente de la ciudad más importante de la provincia es necesaria para la buena relación institucional, esa que históricamente falla entre Rawson la Capital Nacional del Petróleo.

Torres, que es rápido de reflejos y voraz en la construcción política, sabe que puede aprovechar el distanciamiento entre Luque y Macharashvili para asegurar gobernabilidad y hacer definitivamente pie n Comodoro, que es clave para su proyecto político, que no se agota en cuatro años y mucho menos en haberse transformado en el gobernador más joven de la historia de Chubut.

Vacaciones 2024: Cuánto cuesta preparar el auto para salir a la ruta en Comodoro

Como se dijo esta inesperada cercanía política no es bien vista por Luque, que naturalmente se proyecta como el principal jefe de la oposición en Chubut , ni por la diputada nacional Ana Clara Romero, que seguirá en ese cargo y no asumirá como concejal. La dirigente del PRO observa con atención cómo esta sincronización institucional, entre el gobernador e intendente electo, puede complicar su plan, que no es otro que ser intendenta de la ciudad, algo que estuvo cerca de lograr en la pasada elección.

En definitiva: se viene es una semana decisiva para el armado de gabinete pero también para saber si esta extrema tensión se disipa o se acrecienta, tanto que determine un arranque inesperado para la próxima gestión municipal, que puede empezar sin presupuesto o que este sea aprobado, por una cuestión de gobernabilidad, por el bloque de la oposición.