COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este sábado, el concejal de Comodoro Rivadavia, Ariel Montenegro, confirmó que dio positivo por coronavirus. A través de sus redes sociales, expresó: "quiero comunicar que desde el día martes me encuentro en aislamiento. Hoy a la mañana me comunicaron que dio positivo el análisis del COVID 19".

Asimismo, agregó: "desde marzo que empezó esta pandemia, nunca deje de trabajar, ni de caminar los barrios; creo que una manera de ayudar siempre fue estar cerca de la gente".

"Este brote que nos aflige desde hace unos meses, se ramificó mas rápido de lo nadie pensaba, y hoy me veo afectado. Uno nunca va a querer perjudicar a nadie, y nadie sabe de donde se puede contagiar", puntualizó.

"Hoy me toca estar del lado sensible de la situación. Me encuentro bien, gracias a todos los mensajes de aliento, también se que hay gente que va a usar esto como para dar un mensaje de inconsciencia e irresponsabilidad, les puedo asegurar que no es el caso. Estaré en reposo hasta que pueda salir de eso, así volveré con mas ganas a trabajar. Aquellos que estuvieron en contacto conmigo aíslense, respeten al otro y cuídense", sentenció en su comunicado.