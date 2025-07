Cómo votaron los patagónicos en el Senado: señales de tensión entre gobernadores, doble juego y futuro incierto

La sesión en el Senado del jueves 10 promete convertirse en una de las grandes discusiones del corto plazo, ya que Javier Milei aseguró estar dispuesto a vetar las leyes aprobadas o, incluso, llevarlas a la Justicia. Sin embargo, la jornada dejó algo más que el debate y permitió entrever cuál es el vínculo actual de la Casa Rosada con los gobernadores. Entre los patagónicos, no hubo una postura homogénea. Las senadoras de Chubut que responden a Ignacio Torres, Andrea Cristina y Edith Terenzi, se abstuvieron en un tema clave; y la neuquina Lucila Crexell, alineada a Nación y en un vínculo ambivalente con Rolando Figueroa, pegó el faltazo. Por el contrario, todos los representantes de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se posicionaron contra el Ejecutivo.

Villarruel cargó duramente contra Milei tras ser acusada de traidora: "Que ahorre en viajes.."

En La Libertad Avanza ahora cuestiona la legitimidad de la sesión, a pesar de la participación de los senadores oficialistas. En los días previos a la jornada ya se podía advertir que se venía un debate caliente debido a que los proyectos que llegaron al recinto apuntaban contra el gran slogan que sostiene el modelo libertario: “No hay plata”.

Luego de que escalara la tensión por el reclamo de fondos por parte de los gobernadores y de sectores vulnerables, el Senado convirtió en ley el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Además, le dio media sanción a los proyectos que obligan a Nación a repartir con las provincias los recursos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Cuánto cobrarían los jubilados con el aumento de sueldo y el bono extraordinario aprobado en el Senado

La sesión fue interpretada como un golpe contra Milei. Por primera vez en un año y medio, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño consensuaron una única postura para exigirle a Nación más recursos a través de sus senadores. Sin embargo, hubo mandatarios, como Torres, que apostaron a sostener el reclamo de recursos sin terminar de dinamitar el vínculo con Nación.

Chubut a favor de los recursos y abstenciones “por responsabilidad”

Unión por la Patria votó en bloque a favor de todos los proyectos y en esa línea se mantuvo el chubutense Carlos Linares. En cambio, las senadoras del PRO, Andrea Cristina y Edith Terenzi, tuvieron diferentes posiciones.

El proyecto que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la suba del bono mensual de $70.000 a $100.000 tuvo 54 votos afirmativos, ninguno en contra y cuatro abstenciones del PRO: dos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut, y dos de las chubutenses, cuyos votos respondieron a un pedido expreso del gobernador Torres.

"La próxima vengo en pijama": el curioso momento protagonizado por un senador patagónico

Cerca del chubutense explican que el rechazo en el recinto fue “por responsabilidad”. El mandatario entiende que el Poder Legislativo no se debe inmiscuir en las facultades del Ejecutivo, por ejemplo, en materia previsional. Y, más allá de los límites institucionales que advierten, argumentan cierta sintonía en la mirada económica: dicen que el proyecto es “demagógico” y que resulta inconveniente aprobar un aumento que implique luego una suba del inflación porque, en definitiva, se repetirían “los mismos círculos que tuvimos en el kirchnerismo”.

Cayeron las acciones y los bonos argentinos tras la ley de aumento a los jubilados

Las abstenciones fueron noticia en todos los medios. La posición de los misioneros pasó más desapercibida, ya que el gobernador Hugo Passalacqua juega como un aliado indiscutido de Nación prácticamente desde el inicio de la gestión. Torres, en cambio, ha sido una de las caras más visibles en los reclamos de las provincias y en más de una oportunidad ha manifestado sus críticas a la gestión libertaria.

Las especulaciones sobre su vínculo con Nación se echan a andar. En la provincia sostienen que a pesar de las diferencias con Casa Rosada, el diálogo se mantiene. El lanzamiento del frente Despierta Chubut abre preguntas acerca de dónde se pretende parar el gobernador: si se mantiene alineado al PRO, que acaba de sellar alianza con La Libertad Avanza en Buenos Aires, o si prefiere emular el equilibrio provincialista que encabezan otros mandatarios patagónicos como Figueroa o Alberto Weretilneck.

Tras el fracaso de las negociaciones, los gobernadores avanzan en el Senado para recibir más fondos

En la provincia, La Libertad Avanza se presenta como un espacio opositor a Torres. Sin embargo, un dirigente nacional del PRO que fomenta los acuerdos con los libertarios, sostiene que no se trata de diferencias irreconciliables: “Ir separados garantiza la posibilidad de que en las elecciones de octubre entre uno y uno”, dijo.

Torres parece avanzar en un doble juego. El jueves, los proyectos vinculados a los repartos de fondos a las provincias obtuvieron media sanción con una diferencia arrolladora. La mayoría de los senadores de La Libertad Avanza y algunos del PRO no participaron de esas votaciones. Sin embargo, en esos temas, Terenzi y Cristina votaron a favor.

Neuquén: ausencia y silencio

Los neuquinos de Unión Ciudadana, Oscar Parrilli y Silvia Sapag, votaron a favor de todos los proyectos. La senadora, además, tuvo un protagonismo destacado, ya que reemplazó a Victoria Villarruel como presidenta del cuerpo en el inicio de la sesión. La vice asumió la conducción del debate una vez que se había iniciado. En la discusión sobre la legitimidad de la jornada, cada detalle se mirará con lupa.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Parrilli y Sapag están en las antípodas de Figueroa y, hasta ahora, la única que se contaba como aliada del gobernador en el Senado -aunque no de manera formal- era Lucila Crexell, quien no estuvo presente en la sesión y tampoco hizo declaraciones.

La legisladora suele ser observada con atención desde el inicio de la gestión libertaria, cuando se instaló que votó a favor de la Ley Bases a cambio de una silla en la Unesco. Si bien ella siempre lo negó y, de hecho, continúa en el Senado, su alineamiento con Nación parece indiscutible, ya que nunca vota en contra de los intereses del Ejecutivo nacional.

Uno por uno, cómo votaron los senadores de Chubut el aumento de jubilaciones

De perfil bajísimo, su lugar en la política es una incógnita. Su mandato vence el 10 de diciembre y, a principios de julio, hizo declaraciones tanto contra su partido, el Movimiento Popular Neuquino, como contra Figueroa. En diálogo con FM Sayhueque, sostuvo que el MPN “se desvaneció” y que “terminó siendo una moneda de cambio para algunos”. Y agregó: “Tampoco se entiende muy bien qué es lo que pasa hoy porque finalmente el presidente del MPN (Omar Gutiérrez) termina siendo un aliado del actual gobernador”.

Figueroa es uno de los gobernadores que más fuerte reclama por los fondos nacionales para las provincias. En su entorno, insisten en que el desarrollo de Vaca Muerta exige obras de infraestructura con urgencia y sostienen que la retención de los recursos que hace el Ejecutivo es injusta. Sin embargo, al igual que Torres, no quiere romper el diálogo y en paralelo a los pedidos de las provincias, sostiene el buen trato con Nación, en especial con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Senado aprobó el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad: cómo votaron los legisladores chubutenses

Río Negro y Santa Cruz: críticas al modelo libertario

Los gobernadores de Río Negro y Santa Cruz, Alberto Weretilneck y Claudio Vidal, comparten el espíritu equilibrista con respecto a Nación. Sin embargo, en la sesión del jueves, demostraron que la tensión actual es real. Los senadores que responden a los mandatarios votaron todos los proyectos que el oficialismo describió como un golpe al equilibrio fiscal.

Como era de esperar, Martín Doñate y Silvina García Larrabaru, del peronismo de Río Negro, acompañaron las iniciativas. La expectativa mayor estaba puesta sobre Mónica Silva, que responde directamente a Weretilneck. En las últimas semanas, la senadora se mostró crítica al modelo económico de La Libertad Avanza y cuestionó con dureza a Milei tanto por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones como por la retención de fondos coparticipables. En la sesión del jueves, ratificó esta postura.

Milei confirmó que vetará el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad

En la previa de la sesión, en diálogo con Canal 10, Silva anticipó sus votos. Con respecto a los ATN y al impuesto a los Combustibles dijo: “Son leyes sumamente importantes para afirmar la idea de federalismo que defienden los gobernadores”. “Los números de la coparticipación nos preocupan porque han ido a la baja”, agregó y subrayó la necesidad de reivindicar la noción de federalismo.

Algo similar ocurrió en Santa Cruz. Los votos de la senadora Alicia Kirchner eran previsibles, pero no así los de José María Carambia y Natalia Gadano, que suelen hacer oscilar en sus posiciones con respecto al oficialismo nacional. En esta oportunidad, la dupla del bloque Por Santa Cruz, acompañó los proyectos previsionales, la emergencia en discapacidad y las iniciativas sobre el reparto de los recursos.

Jubilaciones ANSES: de cuánto será la mínima y el bono con la nueva ley aprobada en el Senado

Carambia tuvo visibilidad por un episodio insólito: el senador votó a favor del aumento de las jubilaciones y, al momento de votar por la prórroga de la moratoria previsional, no se encontraba en su banca. Cuando regresó al recinto y contó que una mujer no lo dejó entrar porque no tenía corbata. “La próxima vengo en pijamas”, dijo. El ex intendente de Las Heras tuvo la posibilidad de expresar su voto porque la votación aún no estaba cerrada y se posicionó a favor.

Al día siguiente de la sesión, el viernes 11, Gadano participó del acto por el 104° Aniversario de Pico Truncado en el que Vidal anunció obras. Su presencia confirmó que sus votos en el Senado están alineados con el gobernador.

Tierra del Fuego: protagonismo austral

En la provincia más austral de la Argentina, los senadores Pablo Blanco, María Eugenia Duré y Cándida Cristina López acompañaron los proyectos. En la provincia Gustavo Melella, al menos por ahora, La Libertad Avanza no tiene bancas en la Cámara alta ni aliados.

Jubilaciones y discapacidad: el Senado podría tratar dos leyes clave este jueves

El radical Blanco fue uno de los protagonistas de la jornada y un actor clave para que la sesión saliera adelante. Durante todo el día estuvo muy activo y le reclamó a Ezequiel Atauche la apertura de la comisión de Presupuesto. En el recinto se lo escuchó despotricar por el Jasto de Milei “en los perros, en lo viajes y en la SIDE sin atender los reclamos de los jubilados, de los discapacitados y de las provincias”.