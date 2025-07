Cómo compensará Chubut las deudas con Nación a través de obras viales sobre la Ruta 40 y la Ruta 25

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, se refirió al acuerdo firmado por la provincia firmó con Nación para avanzar en la pavimentación de dos tramos críticos de la Ruta Nacional 40 y un segmento de la Ruta 25, con una inversión estimada en 75.000 millones de pesos, que serán financiados por el Estado provincial y compensados como parte de la deuda que la provincia mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

El acuerdo, firmado por el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Economía Luis Caputo, se suma a lo ya está en ejecución con la autovía de la Ruta 3 en el ingreso a Trelew, y forma parte del esquema de desendeudamiento acordado meses atrás con el gobierno nacional, por el cual Chubut obtuvo una quita del 50% del capital adeudado y la posibilidad de reemplazar pagos por obras de infraestructura nacional.

“La provincia es la única del país que logró un esquema de compensación de deuda por obras viales nacionales”, destacó Menna, en declaraciones a Actualidad 2.0, por radio Del Mar, y explicó que este mecanismo permite transformar pasivos en infraestructura concreta. “Antes ese dinero iba a rentas generales del Estado nacional y se perdía; hoy se convierte en asfalto en nuestra provincia”, remarcó.

Los trabajos abarcarán tres sectores clave:

-El tramo más crítico de la Ruta 40, entre el acceso a Facundo y un sector al norte de Gobernador Costa.

-La intersección entre la Ruta 40 y la Ruta 25.

-Un tramo de la Ruta 25 que también será repavimentado.

