Comodoro Rivadavia y Rada Tilly iniciaron la semana con un marcado descenso de temperatura. Este lunes 27 de octubre amaneció con apenas 0,9 °C y una sensación térmica de -4,6 °C, incluso por debajo de la mínima prevista para la jornada, que era de 1 °C. El aire frío obligó a los vecinos a volver a sacar los abrigos de invierno que ya habían guardado.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo permanecerá algo nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones. Hacia la tarde, se espera que la temperatura ascienda levemente hasta alcanzar una máxima de 12 °C, lo que ofrecerá un alivio momentáneo frente al intenso frío de la mañana.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

El viento se mantendrá calmo durante la mayor parte de la jornada, aunque por la noche podría registrarse un incremento, con ráfagas que no superarán los 59 km/h. Esta situación permitirá disfrutar de un lunes relativamente estable, ideal para quienes necesiten realizar actividades al aire libre o trasladarse sin grandes complicaciones.

Para el martes 28 de octubre, el panorama será algo más templado. Se prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 18 °C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la región. Sin embargo, el viento volverá a tener protagonismo: las ráfagas podrían alcanzar 59 km/h por la mañana, aumentar hasta 78 km/h por la tarde y llegar a los 87 km/h hacia la noche, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en rutas y zonas abiertas.

Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos

A partir del miércoles 29, se espera un ascenso más notorio de la temperatura. Las marcas térmicas rondarán una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C, consolidando un ambiente más agradable. El viento seguirá presente, sobre todo durante la mañana, con ráfagas de hasta 78 km/h, aunque irá disminuyendo hacia la tarde, con velocidades cercanas a los 50 km/h.

⚠️ ALERTA AMARILLA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para el martes 28 de octubre una alerta amarilla por fuertes vientos que se harán sentir durante la jornada. Las condiciones meteorológicas afectarán a las localidades costeras en casi toda su extensión, incluyendo a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Aplicarán sanciones a quienes no fueron a votar este domingo: ¿de cuánto serán las multas?

Según indica el SMN, las fuertes ráfagas se presentarán durante la noche del martes. "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", precisó el organismo.