BUENOS AIRES - El sistema será por número de terminación del DNI y comenzará para los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, de modo de concluir el pago de esta primera tanda de CBU en una semana y no en dos, como estaba planeado en un principio.



También percibirán su beneficio los titulares de la Asignación Universal por Embarazo, con DNI terminado en 8.



Asimismo, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 0 y 1 cuyo haber supere los $18.952, podrán cobrar el haber correspondiente a junio en las sucursales bancarias por ventanilla.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) precisó que todos los pagos de la segunda ronda del IFE se harán a través del sistema bancario "permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro" y, para ello, habilitó un aplicativo en su página web en el que los beneficiarios informen una CBU -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- donde hacer le depósito (www.anses.gob.ar/ife).



Cerca de 1,2 millones de beneficiarios ya completaron ese paso, pero primero darán curso a los pagos de quienes ya habían elegido en la primera ronda esa opción y la Cuenta DNI del Banco Provincia.



Las personas que informaron un CBU en los últimos días van a cobrar después de esta tanda.



Quienes no hayan informado aún una CBU deberán ingresar a la web de la Anses y buscar la solapa "Ingreso Familiar de Emergencia-Consulta de pago".



Una vez allí, tendrán que escribir su número de DNI. La página derivará al usuario al portal Mi Anses, donde deberá colocar su número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.



En caso de no tener una cuenta bancaria, deberán solicitar una cuenta gratuita a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados y digitales.



Se calcula que más de 3 millones de personas que en la primera ronda eligieron cobrar el IFE a través del Correo Argentino (1,3 millones de personas) y cajeros de la Red Link (1,272.000) y de la Red Banelco (470.000) deberán informar una CBU para volver a cobrar los $ 10.000.



Más de un millón de personas buscaron abrir una cuenta bancaria en distintas entidades financieras durante los últimos días, en coincidencia con el requerimiento de la Anses de contar con una CBU para cobrar la segunda ronda del IFE.