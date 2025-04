El próximos jueves 10 de abril se realizará un nuevo paro general convocado por la CGT, en reclamo por las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei. Varios gremios locales ya anunciaron que acompañarán la medida, provocando la paralización de distintas activiades.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Comodoro confirmaron su adhesión a la medida de fuerza. “Este es un paro nacional que lo convoca la CGT, por lo que nosotros le damos libre albedrío a la gente que quiera adherirse. Desde ya, el día no trabajado es un día no cobrado, por eso seguramente se les descuenta a quien haga el paro”, señaló Leo Forte, referente del gremio.

Además, aclaró que el empleador no puede aplicar ninguna sanción que vaya más allá del descuento del día no trabajado. “El compañero que quiera parar tiene todo nuestro apoyo. No le pueden quitar el presentimos ni ningún otro tipo de medida”, agregó el gremialista.

En el contexto económico actual, reconoció Forte, la posibilidad de sufrir el descuento del día puede ser una condición que disminuya la adhesión de los empleados de los comercios locales. “A los compañeros les cuesta mucho llegar a fin de mes, es preocupante. Va a ser difícil que puedan afrontar también el descuento de un día de trabajo”, remarcó.

ALERTA POR LOS DESPIDOS

Sobre la situación que afronta el sector, afirmó: “En enero, febrero y marzo, tuvimos casi 250 despidos en el comercio local. Hace años que no teníamos tanta cantidad de despidos y estamos muy preocupados por eso”, señaló Forte. Según explicó, la mayoría de las bajas se registró en los comercios chicos.

Ante ese contexto adverso, Forte afirmó que el paro “es realmente necesario porque no tenemos una paritaria que esté al alcance de la realidad”. Y agregó: “La inflación te marca un número, ese es el techo para lograr una paritaria porque si no, no te homologan los acuerdos, y la inflación va mucho más por arriba. Día a día estamos perdiendo calidad de vida”.

También se refirió al estado de la paritaria, que tuvo como último aumento un 5,1% correspondiente a enero, febrero y marzo. “Ahora en abril ya se están juntando de nuevo para ver el trimestre que sigue. Es positivo porque seguimos manteniendo la paritaria, le seguimos ganando a esta inflación que nos dice el Gobierno, pero estamos limitados porque la realidad marca otra cosa”, concluyó el representante del Centro de Empleados de Comercio.