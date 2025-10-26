Comenzó la votación en Chubut con boleta única, sin cuarto oscuro y más de 485 mil electores
En la provincia se pondrán en juego dos bancas de las cinco bancas que la provincia tiene en la Cámara de Diputados.
Este domingo los chubutenses concurren nuevamente a votar, en una elección de medio término con mirada nacional ya que delineará la composición del Congreso de la Nación para los últimos dos años de mandato del presidente Javier Milei.
En Chubut, se pondrán en juego dos bancas de las cinco bancas que la provincia tiene en la Cámara de Diputados.
Pero eso no será lo único que deberán votar los chubutenses: también deberán decidir si están a favor o en contra de la eliminación de los fueros de funcionarios políticos, jueces y dirigentes sindicales, en el marco de un referéndum que pone a consideración la modificación de la constitución provincial.
En las circunscripciones de Esquel y de Trelew se definirán también representantes populares ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección, control disciplinario y gobierno del Poder Judicial; mientras que en Puerto Madryn los vecinos deberán definir si modifican la carta orgánica para permitir que los adolescentes de 16 años puedan votar en elecciones para cargos municipales.
Votó el gobernador Torres
El mandatario provincial Ignacio Torres votó cerca de las 9:00 y dejó declaraciones.
Te mostramos el interior de las escuelas y el paso a paso para votar con la Boleta Unica Electrónica
En un paso a paso, contamos la manera en la que se vota en las escuelas de Chubut
En Vivo desde escuelas de toda la provincia
Transmisión especial de ADNSUR en el inicio de la votación desde escuelas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn.
A las 8 comenzaron las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, en las que se producirá el debut de la Boleta Única Papel (BUP).
Poco más de 36 millones de electores habilitados deberán votar entre las 8 y las 18 en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas en todo el país.
Además de renovarse la mitad de la Cámara baja, las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA también elegirán senadores nacionales.
En estos comicios se elegirán cargos legislativos nacionales mediante el sistema de Boleta Única de Papel, que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.
Comenzó la jornada electoral con muy poco movimiento en las escuelas
Así lucen las inmediaciones de las escuelas 1 y 12 de Comodoro Rivadavia en sus afueras, con las autoridades de mesa en el interior.