Desde las 8 de la mañana de este viernes 24 de octubre rige en todo el país la veda electoral por las elecciones legislativas nacionales que se realizarán el domingo 26 de octubre. Esta restricción se mantendrá hasta el domingo a las 21 horas, tres horas después del cierre de los comicios.

En estas elecciones se renovarán 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, por lo que el fin de semana estará marcado por diversas limitaciones establecidas en el Código Electoral Nacional.

Durante la veda, no se pueden realizar actos de campaña ni difundir encuestas o sondeos electorales, ya sea en medios, redes sociales o cualquier otro canal. Tampoco están permitidos los espectáculos públicos, fiestas, reuniones políticas o actividades deportivas masivas que no estén vinculadas con el proceso electoral.

Denuncian que golpearon a un funcionario municipal en la celebración del Día de la Lealtad

Además, se prohíbe la apertura de locales partidarios dentro de un radio de 80 metros de las mesas de votación, y los votantes no podrán tomar fotografías de la Boleta Única Electrónica durante el acto electoral.

Otra restricción importante es la venta de bebidas alcohólicas, que estará prohibida desde las 20 horas del sábado 25 hasta las 21 del domingo 26 de octubre. Los comercios que incumplan esta norma pueden enfrentar multas y penas de prisión de hasta seis meses.

Guía para votar en Chubut: qué se elige, cómo se vota y qué se define en el referéndum

El uso de armas, banderas, insignias o distintivos partidarios también está vedado desde 12 horas antes del inicio de la votación y hasta tres horas después de su finalización.

Quienes violen la veda pueden recibir multas que van desde 10.000 a 100.000 pesos, y las agrupaciones políticas que hagan campaña durante este período podrían perder el acceso a fondos de financiamiento público por uno o varios años.

Los comicios se desarrollarán el domingo de 8 a 18 horas, y los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas, cuando lo autorice la justicia electoral.

Elecciones 2025: qué se vota en Chubut y por qué habrá dos urnas en cada mesa

El próximo 26 de octubre, conjuntamente con las elecciones nacionales en las que se elegirán dos diputados nacionales, tendrán lugar en Chubut, en forma concurrente, un referéndum constitucional, las elecciones de Consejeros Populares de la Magistratura y un referéndum para la modificación de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Puerto Madryn.

Elecciones 2025: quiénes son y qué proponen los candidatos a diputados nacionales por Chubut

Según datos brindados por la Secretaría Electoral Permanente de Chubut, la provincia cuenta con unos 600.000 habitantes (estimación 2022), concentrados sobre todo en las cinco ciudades con mayor población Comodoro Rivadavia - 40%-, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel. En términos electorales, Chubut cuenta con 256 establecimientos de votación, 1.450 mesas y un total de 485.052 electores habilitados.

En la totalidad de las mesas electorales ubicadas en el territorio de la provincia, con las mismas autoridades y el mismo padrón, habrá dos urnas, una en la que se colocará la boleta de diputados nacionales, y otra en la que se colocará la o las boletas correspondientes a las elecciones provinciales.

Comodoro Rivadavia, con chances de quedarse con todas las bancas de diputados en Chubut

El elector recibirá de manos del presidente de mesa en todo el territorio provincial la boleta de diputados nacionales junto con la boleta del referéndum, y en las circunscripciones judiciales Esquel y Trelew, recibirá una tercera boleta para la elección de consejeros populares de la magistratura. De la misma manera, en Puerto Madryn recibirá una tercera boleta para votar en el referéndum para la modificación de la carta orgánica local.

LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL

La Constitución de la Provincia del Chubut, en su artículo 271, establece un procedimiento específico para la enmienda constitucional que permite la modificación de hasta dos artículos cada bienio.

“Esa modificación primera que requiere de la aprobación legislativa mediante mayoría calificada de dos tercios de los diputados y una segunda etapa que exige poner la enmienda a consideración del cuerpo electoral a través de referéndum ciudadano que debe celebrarse en la primera elección posterior a la aprobación legislativa mencionada”, explican desde la Secretaría Electoral Secretaría Electoral.

Un empresario cercano de Javier Milei planteó que Argentina podría tener una jornada laboral de 13 horas

El referéndum convocado somete a consideración ciudadana una modificación al régimen de inmunidades y privilegios procesales establecido en los artículos 247 y 248 de nuestra Carta Magna.

El texto constitucional vigente consagra que las siguientes autoridades gozan de inmunidad personal y domiciliaria durante el ejercicio de sus funciones:

•Gobernador y Vicegobernador: inmunidad plena durante su mandato

•Miembros de tribunales electorales: rotección durante los procesos electorales

•Legisladores provinciales: inmunidad de privación de libertad salvo flagrancia en delitos graves o desafuero legislativo

Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público: protección contra la privación de la libertad que requiere intervención del Tribunal de Enjuiciamiento

Ministros: inmunidad condicionada a desafuero legislativo

Autoridades municipales electivas: protección sujeta a decisión del Concejo Deliberante correspondiente

Dirigentes sindicales: inmunidad que requiere intervención de la entidad gremial respectiva

Este régimen implica que, para procesar penalmente a cualquiera de estas autoridades, resulta necesario obtener autorización previa del órgano competente (Legislatura, Tribunal de Enjuiciamiento, Concejo Deliberante o entidad sindical, según corresponda). Asimismo, aún en caso de condena penal, la ejecución de la sentencia queda suspendida mientras la persona mantenga su investidura, salvo desafuero expreso.

Lázaro Báez fue trasladado al hospital penitenciario de Ezeiza por su delicado estado de salud

La enmienda sometida a referéndum propone la supresión integral de este sistema de inmunidades, estableciendo que todas las autoridades mencionadas: