Comenzó la sesión especial en Diputados para debatir los vetos de Milei
Con el apoyo de kirchneristas, radicales y bloques provinciales, la Cámara baja habilitó el debate para insistir en las leyes sobre financiamiento del Garrahan y de las universidades, además de buscar restringir el uso de los DNU por parte del Ejecutivo.
Este miércoles a las 13 horas, la oposición logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para iniciar el debate que buscará rechazar los vetos presidenciales sobre dos leyes fundamentales: el financiamiento del Hospital Garrahan y el presupuesto destinado a las universidades públicas.
Sectores del kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) y diversos bloques provinciales se unieron para asegurar la presencia mínima de legisladores que permita avanzar con la discusión y la posible insistencia en las normativas que el Ejecutivo derogó.
Además de estas iniciativas, los bloques opositores aprovecharán la sesión para impulsar un proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta del Ejecutivo que en los últimos meses ha generado debate y cuestionamientos sobre su alcance y frecuencia.
Se oficializó la renuncia de Acevedo y asumió Facundo Prades en Diputados
Antes del inicio del debate en la Cámara de Diputados, se formalizó la renuncia del legislador Sergio Acevedo, representante por Santa Cruz. Su salida responde a su postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia de esa provincia.
En su lugar, asumió el diputado Facundo Prades, quien juró en el recinto y ocupará la banca que deja vacante Acevedo.
Cruce entre Pichetto y De Loredo por el tratamiento exprés de los vetos: la sesión pasó a un cuarto intermedio
En medio de la sesión en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, propuso avanzar con la votación de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica sin habilitar el debate parlamentario. La moción generó un inmediato rechazo por parte del bloque radical.
Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR, respondió con dureza a la propuesta: “Vamos a volver a rechazar los vetos. Pero así vamos a rechazar esta dinámica, no la vamos a acompañar. Sin debate jamás vamos a compartir”, sostuvo en el recinto. Sin embargo, luego del cruce, la sesión pasó a un cuarto intermedio.
El Frente de Izquierda advirtió que “la calle se va a imponer” si no se alcanzan los dos tercios
El diputado Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, cuestionó duramente al oficialismo y lanzó advertencias ante la posibilidad de que no se alcancen los dos tercios necesarios para rechazar los vetos presidenciales al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan.
"Si no hay quórum para los dos tercios, la calle se va a imponer por el financiamiento universitario y del Garrahan", aseguraron desde el bloque de izquierda.
Castillo también apuntó contra el resto de la oposición y reafirmó el perfil combativo de su espacio: "Somos el único bloque que nunca se puso la peluca", afirmó.
Además, criticó a la conducción de la central obrera por no tomar medidas de fuerza: "La CGT debería convocar a un paro y no lo hace", reprochó desde su banca.
Diputados acordó unificar el debate por los vetos, pero las votaciones serán por separado
Luego de un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo para unificar el debate de los vetos presidenciales sobre las leyes de financiamiento a las universidades nacionales y la declaración de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.
Para agilizar la sesión, los bloques resolvieron acortar las intervenciones de los legisladores. Sin embargo, se estableció que la votación se realizará de forma separada para cada uno de los temas.
Pichetto dio marcha atrás y retiró la su pedido de votar los vetos sin debate en Diputados
El jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, retiró la moción que había presentado para votar los rechazos a los vetos presidenciales sin habilitar debate parlamentario. La propuesta buscaba avanzar directamente con la votación sobre las leyes de financiamiento al Hospital Garrahan y las universidades nacionales, pero fue resistida por otros bloques de la oposición.
La marcha atrás se dio luego de un fuerte rechazo del radicalismo, que advirtió que no acompañaría una dinámica sin deliberación en el recinto.