Este miércoles a las 13 horas, la oposición logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para iniciar el debate que buscará rechazar los vetos presidenciales sobre dos leyes fundamentales: el financiamiento del Hospital Garrahan y el presupuesto destinado a las universidades públicas.

Sectores del kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) y diversos bloques provinciales se unieron para asegurar la presencia mínima de legisladores que permita avanzar con la discusión y la posible insistencia en las normativas que el Ejecutivo derogó.

Además de estas iniciativas, los bloques opositores aprovecharán la sesión para impulsar un proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta del Ejecutivo que en los últimos meses ha generado debate y cuestionamientos sobre su alcance y frecuencia.

La oposición avanza en Diputados para rechazar los vetos de Milei a las leyes del Garrahan y de universidades

Se oficializó la renuncia de Acevedo y asumió Facundo Prades en Diputados

Antes del inicio del debate en la Cámara de Diputados, se formalizó la renuncia del legislador Sergio Acevedo, representante por Santa Cruz. Su salida responde a su postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia de esa provincia.

En su lugar, asumió el diputado Facundo Prades, quien juró en el recinto y ocupará la banca que deja vacante Acevedo.

Cruce entre Pichetto y De Loredo por el tratamiento exprés de los vetos: la sesión pasó a un cuarto intermedio

En medio de la sesión en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, propuso avanzar con la votación de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica sin habilitar el debate parlamentario. La moción generó un inmediato rechazo por parte del bloque radical.

La oposición logró quórum en Diputados y comenzó la sesión para debatir los vetos de Milei

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR, respondió con dureza a la propuesta: “Vamos a volver a rechazar los vetos. Pero así vamos a rechazar esta dinámica, no la vamos a acompañar. Sin debate jamás vamos a compartir”, sostuvo en el recinto. Sin embargo, luego del cruce, la sesión pasó a un cuarto intermedio.