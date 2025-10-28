En la sede de la Legislatura comenzó este martes el escrutinio definitivo de las elecciones desarrolladas el pasado domingo en la provincia de Chubut. Las urnas fueron trasladadas para el recuento final de los sufragios, tal como establece el Código Electoral Nacional en sus artículos 110 y 112, que determinan que el proceso debe comenzar 48 horas después del cierre del comicio.

El escrutinio definitivo incluye los resultados de la elección de diputados nacionales, el referéndum constitucional sobre la eliminación de los fueros, la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Trelew y Esquel, y el referéndum municipal sobre el voto joven en Puerto Madryn.

La Secretaría Electoral Permanente, encabezada por Alejandro Tullio, es la encargada de comunicar el desarrollo y los resultados del escrutinio definitivo. Este proceso tiene carácter público y constituye la instancia legal que confirma los resultados finales de cada categoría en disputa.

Se espera que el conteo avance de manera progresiva, con la presencia de los apoderados de las distintas fuerzas políticas y bajo los procedimientos de control y transparencia que marca la ley electoral. En el inicio del proceso estuvieron presentes el camarista federal Javier Leal de Ibarra; el juez federal de Rawson, Hugo Sastre; y el ministro del STJ de Chubut, Andrés Giacomone, junto al secretario electoral del juzgado federal, Enrique Kaltenmeier; y la jueza de Rawson, Amorina Testino, quien integra el Tribunal Electoral Provincial.

Según los datos del escrutinio provisorio, la Alianza La Libertad Avanza (LLA) lidera en la categoría de Diputados Nacionales con el 28,47% de los votos. En segundo lugar se ubica Unidos Podemos, que reúne el 27,84%, mientras que más atrás aparecen Despierta Chubut con 58.427 votos, Fuerza del Trabajo Chubutense con 31.230 y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) con 15.097 sufragios.

En total, se contabilizaron 299.515 votos, lo que representa el 95,70% del padrón habilitado. Además, se registraron 7.590 votos en blanco (2,42%), junto a 13.124 votos nulos y 52 impugnados, según el balance preliminar difundido por el Tribunal, según publica Canal 12.

La jornada electoral tuvo múltiples definiciones además de la contienda legislativa. En toda la provincia se realizó un referéndum vinculante sobre la eliminación de los fueros para autoridades políticas y judiciales, una medida que fue ampliamente aprobada.

En los municipios también se desarrollaron consultas locales. En Trelew y Esquel se eligieron los representantes del Consejo de la Magistratura, mientras que en Puerto Madryn los ciudadanos votaron si los jóvenes de 16 y 17 años podrán participar en futuras elecciones municipales.

Chubut renovó dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, con ocho listas en competencia. La diputada Ana Clara Romero encabezó la boleta del oficialismo provincial (PRO), mientras que el peronismo se presentó dividido entre Unidos Podemos, con Juan Pablo Luque como candidato, y Fuerza del Trabajo Chubutense, con Alfredo Beliz. Por su parte, Maira Frías fue la postulante de La Libertad Avanza, fuerza que se perfila como la ganadora en el recuento provisorio.