El diputado provincial Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) volvió a reclamar que se ponga en agenda su proyecto de ley para generar incentivos que eviten la salida de YPF de la provincia y evitar así la venta del yacimiento Manantiales Behr, el último activo que la compañía mantiene en Chubut.

El legislador explicó que la iniciativa presentada semanas atrás aún no tuvo movimiento en la Legislatura. “Esperamos que el oficialismo, que tiene mayoría en las comisiones, lo trate al menos para abrir un debate. Aunque sea para rechazarlo, pero que esté en la agenda de las próximas reuniones”, señaló.

Los fundamentos del proyecto

Coliñir sostuvo que el objetivo es que el Estado provincial pueda ofrecer beneficios impositivos y mecanismos de negociación para convencer a YPF de mantener su presencia en la Cuenca. “Lo que planteamos es simple: que destine los mismos beneficios que dio a otras operadoras, para que YPF mantenga su actividad en un área rentable como es Manantiales Behr”, expresó.

El legislador advirtió que el retiro de la empresa impactaría de lleno en miles de trabajadores y en un entramado de pymes locales que dependen directamente de la operación. “No hay una justificación económica para su abandono. Es una decisión política y estratégica que no debería pasar sin un reclamo firme del gobierno provincial”, subrayó.

El vínculo con los gremios y el impacto regional

El diputado también destacó el acompañamiento de sectores gremiales, como el Sindicato de Camioneros, que participaron de un plenario de comisiones para respaldar la iniciativa. “Los sindicatos hacen lo que corresponde a su rol: defender las fuentes de trabajo. Nosotros, desde la Legislatura, queremos aportar un marco de discusión para que YPF no se vaya de Chubut”, indicó.

En esa línea, Coliñir remarcó que la intención es trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo y con todos los bloques políticos. “Nos ponemos a disposición para colaborar en esa negociación. Lo importante es evitar que se repita lo que ya vimos en otras áreas: conflictos, retiros voluntarios forzados y pymes que quedan fuera del circuito productivo. El Estado tiene que actuar antes de que eso suceda en Manantiales Behr”, concluyó.