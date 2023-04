Emanuel Coliñir se reunió con vecinos de Trelew este miércoles desde las 18 horas, como anticipo de la visita del líder a nivel nacional de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Con una gran convocatoria de vecinos y vecinas de la ciudad valletana, el candidato a intendente para la ciudad dialogó con todos ellos. “Quiero contarles que acá hay compañeros y compañeras con muchísima militancia en Derechos Humanos, compañeros de las cooperativas, de las organizaciones sociales, compañeras que levantan la bandera del feminismo. A este espacio lo construimos entre todos”, comenzó explicando.

“La preocupación que nosotros teníamos es que teníamos muchos inconvenientes en Trelew, esta ciudad que no ofreece ningún futuro, y las iniciativas que se veian en el horizonte eran las mismas que había mucho tiempo atrás”, señaló.

“Nosotros hablábamos en ese momento del diagnóstico que teníamos desarrollado de la ciudad de Trelew: con el 60% de las calles de ripio, una ciudad que no genera empleo desde hace 29 años”.

“Trelew está en crisis, y nosotros nos hicimos cargo de eso. Tomamos la decisión que una crisis económica y social tiene solución, por eso queremos darle participación de los vecinos y a los actores sociales”.

El candidato a intendente hizo una reflexión acerca de las fuentes laborales en nuestro país: “Somos una ciudad de servicio, y Trelew no se estaba planificando. Los sectores de la economía convivían sin planificación. Queremos un Trelew para todos, una ciudad con ambición. Sabemos que la inversión en la obra pública sirve para generar trabajo rápidamente, pero tenemos en claro que la Educación pública tiene que estar presente para luego generar trabajo para los trelewenses”.

“La generación de los 18 a los 25 años no consigue empleo. Y gente más grande que no tiene oportunidades. Y hay una dirigencia que no le está hablando a esa generación. Nosotros nos queremos hacer cargo”, finalizó dándole el lugar a Máximo Kirchner.