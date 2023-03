El precandidato a intendente del Frente de Todos, Emanuel Coliñir, cerró esta tarde la campaña con miras a las elecciones internas del próximo domingo y convocó a todos los militantes peronistas a votar a los candidatos del justicialismo. “El justicialismo tiene un proyecto de poder para volver a gobernar Trelew”, aseguró el postulante del frente electoral.

El acto de cierre se desarolló en el local de campaña, ubicado en Chile y Mitre de la ciudad de Trelew, y estuvieron presentes, entre otros, el presidente del PJ Chubut y Senador Nacional Carlos Linares y su par Nancy Gonzalez; el diputado nacional Santiago Igón; el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; el intendente de Dolavon, Dante Bowen, además de los diputados provinciales Carlos Eliceche, Pablo Nouveau y Juan Pais.

También participaron figuras tradicionales del PJ como los dirigentes Carlos Malizia y Jorge Valentín Pitiot, la ex Diputada Nacional Rosa Muñoz y el ex ministro de Educación de Chubut, Rubén Zárate. También asistió el presidente de Chubut Somos Todos, Máximo Perez Catán y el ex Intendente de 28 de Julio, Omar Burgoa.

En el escenario también estuvieron los precandidatos a concejales Daniel Asciutto, Blanca Ester Barrientos, Nicolás Fischer, Claudia Sandoval, Conrado Torne y Gabriela Raquel Silva.

“Nos acercamos al cierre de un proceso electoral interno un tanto vertiginoso porque pasó todo muy rápido, y en poco más de un mes vamos a votar al próximo intendente de nuestra ciudad. Y para eso trabajamos durante tanto tiempo para lograr conducir los destinos de nuestra querida ciudad”, comenzó el precandidato.

En ese orden, agradeció el acompañamiento recibido de parte de los jóvenes y también el respaldo de tradicionales dirigentes del justicialismo “con mucho recorrido y experiencia”, y advirtió que es la síntesis de nuestra propuesta “la renovación con la fuerza y el empuje de la juventud, con el apoyo, acompañamiento y respaldo de los dirigentes más experimentados de nuestro partido”.

“El domingo se cierra una etapa, en la que estamos confiados ganaremos, y desde ya convocamos a nuestros contrincantes a sumarnos todos en un proyecto común, colectivo, porque es lo que tenemos que hacer para levantar de las ruinas a Trelew. Felicito a Nelson Castro y Juan Carlos Jara por participar y tener el debate dentro de la estructura de nuestro partido”, expresó.

Coliñir se mostró confiado respecto del papel que tendrá en las elecciones internas del Frente de Todos y consideró que “para mí es un orgullo ser precandidato peronista, porque siento el acompañamiento de todos los militantes de nuestro partido. Los militantes peronistas quieren votar peronistas, y para nosotros eso es un motivo de compromiso y orgullo”.

“Participamos de un espacio amplio y plural, en el que priorizamos el diálogo con todos los sectores que quieren colaborar para que saquemos a Trelew del pozo en la que la metieron en los últimos años”, sostuvo.

Coliñir lamentó que dirigentes que “se dicen justicialistas hayan optado por abandonar el partido e ir por otras estructuras, porque ahora tendrán que explicarle a los compañeros por qué un peronista tiene que votar a un partido que no sea el justicialismo por egoísmos y caprichos personales”.

“Así no se construye un proyecto colectivo que saque adelante a nuestra ciudad. Son proyectos personales que buscan atornillarse en el poder, pero cuando estuvieron al mando de la ciudad no hicieron nada bien. Los resultados están a la vista”, manifestó.

Por último, Coliñir indicó que “nuestro espacio es la verdadera renovación y nos subestiman por ser jóvenes, pero somos jóvenes con muchos años de militancia porque abrazamos este proyecto y esta manera de hacer política desde que éramos casi adolescentes”.