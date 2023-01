Ciro Pertossi, uno de los rugbier que están siendo juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa, sorprendió este martes al pedirle a su abogado defensor, Hugo Tomei, declarar durante la jornada de debate.

La declaración se produjo luego de que solicitara proyectar el video más conocido de la golpiza a Fernando Báez Sosa, el18 de enero de 2020 afuera del boliche de Villa Gessell, que muestra a Máximo Thomsen de frente y sin camisa.

“Ponga pausa”, pidió Ciro y señaló con un puntero a la pantalla: “Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes".

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

NOTICIA EN DESARROLLO