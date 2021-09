El precandidato a senador nacional por "Abrí los ojos Chubut", Mario Cimadevilla, cerró su campaña desde Esquel a pocos días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

Cimadevilla apuntó contra sus competidores en la interna de "Juntos por el Cambio y aseguró que "somos los más confiables porque tenemos palabra, no cambiamos nuestra posición por circunstancias casuales, lo que decimos hoy lo dijimos siempre y no violentamos ningún juramento a la sociedad que nos eligió para irnos y no cumplirlo".

En esa misma línea apuntó que Sergio Ongarato (candidato de Juntos por el Futuro) deja la intendencia de Esquel, mientras que Ignacio Torres (Juntos por Chubut) deja una diputación nacional y Ana Clara Romero su cargo de concejal en Comodoro Rivadavia. "¿Puede esta gente ser creíble?", se preguntó.

Sobre su propuesta, insistió que en el Congreso "hay que discutir las leyes y que nuestros criterios se vean plasmados en la ley". Y agregó que "el Congreso hoy está desperdiciado, se convirtió en un lugar para que vayamos a ser pedigüeños de subsidios".

Aseguró que el rival a vencer en esta elección "es la corrupción, la complicidad política con los grupos económicos que se apropiaron de nuestra riqueza y hay complicidad de las dos listas que compiten por nosotros en la interna".