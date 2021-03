CHUBUT (ADNSUR) - El ex senador y titular de la Unidad de Investigación AMIA durante la primera parte del gobierno de Mauricio Macri, Mario Cimadevilla, opinó que la UCR no debe seguir en alianza con el PRO dentro de Juntos por el Cambio, al cuestionar a sus ex aliados de cara a la próxima Convención de su partido en Chubut, el 10 de abril próximo. Además, confirmó su intención de competir por una de las bancas de senador que se pondrá en juego en la provincia y disparó: “Hoy están desperdiciadas”.

La Convención de la UCR, a celebrarse en Gobernador Costa, tiene entre sus principales temas a tratar la designación de autoridades, en una pulseada que se daría entre Orlando Vera, por el FRACH (Frente Radical Amaya de Chubut) y Miguel Ramos, un empresario hotelero de Trelew. Además, debe conformar la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina.

“Seguramente se generará un debate sobre el escenario en el que la UCR abordará las elecciones legislativas de este año, por la renovación de bancas en el Congreso de la Nación, de las que a Chubut le corresponde elegir 2 diputados y 3 senadores”, indicó, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro.

“Debemos resolver si se va a mantener la alianza con el macrismo o si se va a cambiar por otro tipo de alianzas, o si vamos a ir solos. Es una discusión no sólo del radicalismo de Chubut, sino que se está dando en todo el país, para definir si cambiamos en busca del rol protagónico que debe asumir la UCR”, enfatizó.

“La UCR no cumplió ningún rol en el gobierno de Macri”

El ex senador por Chubut señaló que su postura personal es de no continuar la relación con el macrismo, si bien admitió que al comienzo estuvo de acuerdo, durante la Convención nacional que resolvió ese acuerdo partidario para ganarle al peronismo en 2015.

“Hay diferencias notorias con el PRO, que se pusieron de manifiesto apenas asumió la presidencia Macri, en temas como educación y salud pública, o en el manejo de los recursos energéticos. El radicalismo no ocupó prácticamente ningún rol en ese gobierno, cuando entendíamos que debía ser protagonista.

Cimadevilla fue designado como titular de la “Unidad de investigación AMIA” Creada en 2016, pero renunció en marzo de 2018, acusando al fiscal de justicia de ese momento, Germán Garavano, de proteger a fiscales que en su momento participaron del encubrimiento del atentado.

“Bullrich arreglaba los cargos nacionales con Das Neves”

“Hubo una gran hipocresía del PRO respecto de nosotros –planteó este lunes-. Yo recuerdo cuando Macri asume presidencia y Das Neves la gobernación, en 2015, el macrismo salió a decir que había sido el mejor gobernador de la historia. Y decían que no había que entorpecer su gestión, cuando nosotros denunciábamos hechos de corrupción o la entrega de recursos. Los cargos nacionales los negociaban con Das Neves y promovían la minería”, rememoró.

En ese marco, dirigió sus dardos hacia la actual presidente del partido: “Ahora viene Patricia Bullrich a la provincia y habla de la corrupción en Chubut, es tremendamente hipócrita porque su partido y ella, como ministro, arreglaban los cargos nacionales con el gobierno que nosotros denunciábamos por corrupto. Hoy el único partido político en condiciones y habilitado moralmente para pedir el voto de la gente es la UCR, porque la gente está cansada de la falta de austeridad y la corrupción de los gobernantes”.

Finalmente, consultado si será candidato a senador, respondió: “Sí, entendemos que las bancas en el Congreso de la Nación están desperdiciadas, así que vamos a tratar de pelear esa banca”.