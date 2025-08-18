Con el cierre del plazo electoral, siete listas formalizaron su presentación de candidatos a senadores y diputados nacionales para las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando la provincia deberá renovar tres bancas en el Senado y dos en Diputados.

Los cargos en juego corresponden a los senadores Silvina García Larraburu (UxP), Martín Doñate (UxP) y Mónica Silva (JSRN), además de los diputados Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO), este último con aspiraciones de continuar en el Congreso, aunque por otra fuerza.

En las listas aparecen tres diputados nacionales, cinco legisladores provinciales, dos funcionarios rionegrinos, un funcionario nacional y tres concejales en ejercicio, lo que refleja la presencia de dirigentes con experiencia en la política provincial y nacional.

Una ola polar avanza sobre Neuquén y Río Negro: se esperan intensas nevadas y temperaturas extremas

Primero Río Negro

El partido conducido por Ariel Rivero confirmó su lista tras una corrección de último momento. Rivero encabezará la nómina para el Senado junto a la legisladora Yolanda Mansilla. En Diputados, la boleta será liderada por el concejal barilochense Facundo Villalba, acompañado por la viedmense Gabriela Fernández.

Fuerza Patria

El espacio con base en el PJ dejó afuera al Frente Renovador, que pretendía un lugar en Diputados, y ratificó la propuesta inicial: Martín Soria será el primer candidato a senador, acompañado por Ana Marks. En Diputados, la lista estará encabezada por la científica y referente de Patria Grande Adriana Serquis, seguida por el concejal barilochense Leandro Costa Brutten. De este modo, Silvina García Larraburu no integrará las listas nacionales del peronismo rionegrino tras 12 años de presencia en el Congreso.

Río Negro, escenario de la primera ruptura: el PRO rechazó apoyar a la candidata de Milei y lanzó duras críticas

Juntos Defendemos Río Negro

El oficialismo provincial inscribió como candidatos a senadores a Facundo López y Andrea Confini, ambos dirigentes cercanos al gobernador Alberto Weretilneck. En Diputados, la lista estará encabezada por el ministro Juan Pablo Muena, acompañado por la reginense María Eugenia Paillapi, quien fue incorporada en los últimos días antes del cierre.

La Libertad Avanza

El armado libertario presentó cambios hasta el último momento. El PRO decidió retirarse del acuerdo y competir por separado, lo que reconfiguró la lista. Finalmente, la nómina para el Senado quedó encabezada por Lorena Villaverde, acompañada por el delegado de Vialidad Nacional Enzo Fullone. En Diputados, los postulantes serán Aníbal Tortoriello, actual diputado nacional, y Ailén Costa.

Represas del Comahue: el agua vuelve a casa, pero la energía sigue en manos privadas

PRO

Luego de romper con La Libertad Avanza, el PRO ratificó sus propios candidatos. En el Senado, la lista estará liderada por el legislador Juan Martín, acompañado por Claudia Bértora. Para Diputados, los nombres son la barilochense Martina Lacour y Gastón Varela.