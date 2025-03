El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, destacó que el plebiscito de este año podría promover a la provincia como la primera en eliminar los fueros que dan inmunidad de arrestos funcionarios políticos y dirigentes sindicales. La consulta a la población se hará en simultáneo con las elecciones legislativas de este año y sumará una boleta única con las dos opciones: Sí o No.

"Será un referéndum para que el pueblo de Chubut convalide lo que aprobó la Legislatura la semana pasada, que es la eliminación de los fueros", explicó Menna, en diálogo con Actualidad 2.0.

La reforma constitucional, impulsada por el gobierno provincial, busca suprimir una "prerrogativa privilegiada" que impide que políticos y sindicalistas sean juzgados en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Conmoción y misterio: encontraron un cuerpo flotando en el paseo costero de Comodoro

Menna enfatizó que "hay que difundirlo, divulgarlo y explicarlo", de cara a la votación. El vicegobernador se mostró confiado en que la ciudadanía respaldará la medida: "Si gana el sí, algo de lo que a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser así, se eliminarán los fueros, que son una prerrogativa que tienen políticos y dirigentes sindicales para no estar en las mismas condiciones que el resto de los vecinos. Además, entorpece el desarrollo de las causas penales".

Boleta única, campaña oficial por el "Sí" y réplica a las críticas

En octubre, los chubutenses recibirán dos boletas: una para las elecciones nacionales y otra para votar "Sí" o "No" a la eliminación de los fueros. "El gobierno provincial, que es el promotor de esa eliminación de fueros. Desde el gobierno provincial, nosotros alentamos el voto por el Sí", afirmó Menna.

Halliburton: el 20 de marzo es la última audiencia y la empresa no da indicios de revertir los 300 despidos

Sin embargo, no todos apoyan la iniciativa. "Lamentablemente hubo otras expresiones políticas que votaron en contra de esta enmienda en la sesión", señaló el vicegobernador, anticipando un debate público en los próximos meses.

Sectores gremiales han manifestado su preocupación, argumentando que la eliminación de los fueros podría afectar la representatividad sindical. Menna rechazó estas críticas, aclarando que "estos fueros tienen que ver con el tema penal, no tiene nada que ver" con la protección de los derechos laborales.

Comenzó vendiendo neumáticos en un garaje y se metió de lleno en un rubro "de hombres", mientras luchaba contra un tumor

El vicegobernador argumentó que los fueros son "indefendibles" en la actualidad, ya que “no tienen ninguna justificación". Menna recordó que esta figura surgió hace siglos para proteger a los parlamentarios de la monarquía, pero hoy se ha convertido en una "guarida de corruptos y delincuentes".

Hoy, si hay una condena penal, el juez debe pedir permiso al poder Ejecutivo o Legislativo si tuviera que detener a un funcionario del gobierno o un diputado o concejal, o a la organización sindical, si la medida involucrara a un dirigente sindical.

Chubut busca ser pionera en la eliminación de fueros

Menna afirmó que si la reforma constitucional es aprobada en octubre, Chubut será “la primera provincia en terminar con estos privilegios, ya que en muchos lados se habló del tema, pero no se consiguió”. Y agregó: “Si el pueblo de Chubut lo convalida, lo vamos a lograr”.

Emitieron un alerta amarilla por tormentas en Chubut: ¿A qué ciudades afectará?

El vicegobernador aceptó la comparación con un caso ocurrido años atrás, cuando en el marco de la investigación conocida como “Revelación”, por pagos de “retornos” por parte empresarios de la construcción a funcionarios provinciales, hubo una detención de quien se desempeñaba como ministro, pero el hecho derivó en un sumario del Consejo de la Magistratura y pedido de destitución para el juez y fiscales intervinientes, entre los que se encontraba el actual ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.

“Ese caso demuestra que es el mundo del revés -indicó el vicegobernador-, porque se terminó dirigiendo la investigación contra el fiscal y no sobre el hecho que debía ser investigado. Además, hay medidas de prueba que no se pueden llevar adelante, como intervenciones telefónicas o allanamientos, lo que termina entorpeciendo la investigación. Incluso hay casos nacionales en los que se pudo cumplir la condena porque había que pedir la autorización legislativa. Es un debate interesante y está bueno darlo”, concluyó.