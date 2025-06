Chubut se hará cargo de las obras de reparación de la Ruta Nacional N°40

El gobernador Ignacio "Nacho" Torres anunció que el Gobierno de Chubut asumirá la reparación integral de la Ruta Nacional N° 40, una de las arterias viales más importantes y deterioradas del país. La decisión se enmarca en un nuevo Convenio de Compensación de Deuda firmado con el Ministerio de Economía de la Nación, liderado por Luis Caputo, y permitirá ejecutar con recursos provinciales una obra largamente postergada.

“Vamos a hacernos cargo de esta obra como lo hicimos con la Doble Trocha entre Puerto Madryn y Trelew. Es un compromiso con todos los chubutenses y con quienes transitan la provincia a diario”, afirmó Torres tras reunirse en Buenos Aires con Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En el encuentro, las autoridades rubricaron el acuerdo que traslada formalmente la responsabilidad de la obra al ámbito provincial.

El proyecto contempla la repavimentación del tramo que va desde el kilómetro 1.636,03 hasta el 1.762,52 de la RN 40, incluyendo los empalmes con las rutas nacionales N° 26 y N° 23, así como el kilómetro 0 al 39,16 de la Ruta Nacional N° 259. También se confirmó que la Ruta Nacional N° 25, entre Las Plumas y Paso de Indios, será incluida en el plan de conservación mejorativa que impulsará el gobierno provincial.

Torres destacó que la ruta representa “un riesgo diario para miles de familias” y que el compromiso del Ejecutivo es avanzar con obras concretas que mejoren la seguridad vial en todo el territorio. “Como dijimos desde el primer día: las obras que empiezan en Chubut, se terminan”, reafirmó el mandatario.

Además, el gobernador anticipó que se iniciaron gestiones para incorporar al convenio la deuda histórica que ANSES mantiene con la provincia por el déficit de la Caja de Previsión Social. “Estamos reclamando lo que nos corresponde. Chubut necesita previsibilidad financiera para seguir invirtiendo en obras estratégicas”, subrayó.

El anuncio marca un paso más en la política de descentralización y autonomía de la gestión de obras públicas impulsada por Torres, quien sostuvo que en el actual contexto nacional es imprescindible que las provincias tomen un rol más activo. “Este acuerdo es una muestra de lo que se puede lograr con diálogo y con firmeza en la defensa de los intereses provinciales”, concluyó.

