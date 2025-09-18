Chubut inició la licitación para la primera etapa de la protección costera en Playa Unión

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este jueves la apertura de la licitación pública para la primera etapa de la protección costera de Playa Unión.

La iniciativa se realizará íntegramente con fondos provinciales y apunta a brindar una solución estructural frente a la erosión del mar que afecta al balneario capitalino.

“Estamos afrontando obras fundamentales que fueron olvidadas y dejadas de lado durante décadas”, expresó Torres durante el acto, realizado en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, y al que asistieron el intendente de Rawson, Damián Biss; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; funcionarios municipales y representantes de empresas oferentes.

El mandatario destacó que la protección costera permitirá resguardar no solo la infraestructura urbana y vial, sino también la calidad de vida de los habitantes y la generación de empleo local. “Ya dimos un paso clave para iniciar una defensa que frene el avance del mar. Se acabaron los días en que se prometía pero no se hacía; ahora en Chubut cada obra que se empieza se va a terminar en tiempo y forma”, aseguró.

La primera etapa de la obra tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos y se concentrará en el sector más crítico del balneario, al norte del espigón de piedra existente. La intervención incluye la construcción de un muro vertical con botaolas de hormigón armado de 5,20 metros de altura, un talud de enrocado en tres capas, la colocación de geotextil y una pantalla de gravas , y la incorporación de rocas de hasta 7 toneladas en la base del enrocado.

Además, se restituirá el morro del espigón existente utilizando piedras ya presentes en la zona, complementadas con las de gran tamaño desplazadas por temporales recientes. Esta defensa costera busca responder a temporales extremos y pleamares extraordinarias, así como a la acción de olas provenientes del sureste.

El escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume, fiscalizó la apertura de sobres de la Licitación Pública 04/25. Para la ejecución de esta primera etapa se presentaron las empresas Sudelco S.A., con una oferta básica de 5.978.952.755,96 pesos y una alternativa de 5.859.373.700,84 pesos; y CPC S.A., con una propuesta de 6.084.530.165,94 pesos y otra de 5.888.608.294,60 pesos.

La obra, considerada prioritaria por el gobierno provincial, se enmarca dentro de un plan de intervención más amplio que busca brindar una protección definitiva a Playa Unión y garantizar la sustentabilidad de su infraestructura frente al avance del mar. Con recursos propios y supervisión directa, las autoridades chubutenses destacaron que la primera etapa será iniciada y concluida como estaba previsto, marcando un punto de inflexión respecto a proyectos postergados durante años.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.