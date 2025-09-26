Chubut inauguró en Lago Puelo una Subcentral clave para enfrentar incendios en la Cordillera

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este viernes la nueva Subcentral de Coordinación y Despacho en el paraje Las Golondrinas, Lago Puelo, una infraestructura considerada clave para la lucha contra los incendios en la región cordillerana.

El espacio funcionará como centro operativo, contará con helipuerto, parque automotor y áreas de logística, y marcará un antes y un después en la organización del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en la Patagonia.

La obra fue ejecutada por la Unidad Ejecutora Provincial con una inversión que superó los $1.000 millones, y se concretó gracias al trabajo conjunto entre Chubut, Río Negro y Neuquén . El proyecto permitirá no solo mejorar las condiciones de trabajo de los brigadistas, sino también dar una respuesta más rápida y coordinada frente a emergencias en toda la Comarca Andina.

El acto contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna; legisladores nacionales y provinciales; autoridades de seguridad, intendentes de la región y referentes comunales.

Torres recordó que apenas asumió debió enfrentar uno de los incendios más grandes de las últimas décadas, lo que lo llevó a priorizar la prevención y el cuidado de quienes arriesgan la vida para contener el fuego. “Este es un día emocionante porque vimos, de un lado, a quienes buscaban dañar, y del otro, a brigadistas y bomberos que entregaban el alma para salvar vidas. Ese contraste nos obligó a redoblar esfuerzos”, señaló.

El mandatario destacó además el valor de la unidad entre las provincias patagónicas. “No tenemos por qué tener miedo de sentarnos con alguien que piense distinto, si el objetivo es salir adelante. Lo hicimos con el gas, con la electricidad y ahora con esta obra central que estaba abandonada y pudimos recuperar con creatividad, austeridad y responsabilidad fiscal”, subrayó.

En el mismo sentido, sostuvo que "la mejor manera de defender nuestros intereses es trabajar juntos, espalda con espalda, más aún en un momento económico difícil".

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sumó que la situación climática es cada vez más desafiante y que este invierno fue el peor en 14 años en materia de nieve, lo que agrava el panorama de incendios forestales. “Los incendios de interfase nos obligan a planificar de una manera distinta porque la Comarca ha cambiado. Si el Estado llega tarde, el daño es enorme; si llega a tiempo, los resultados son los que buscamos”, remarcó.

Por su parte, la representante de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, subrayó la importancia de la cooperación regional. “Estamos en la era de los incendios forestales, y por eso dimos este paso: unirnos para combatirlos en conjunto, porque compartimos territorio, clima e incluso visitantes. Hoy trabajamos como una sola provincia”, afirmó.

La nueva Subcentral reemplaza instalaciones destruidas por los incendios de 2021 y será un punto neurálgico para la planificación de emergencias. El edificio cuenta con hall, oficinas, cocina, dormitorios, depósitos y un tanque de agua de 55.500 litros . Además, está prevista una segunda etapa que sumará una Sala de Radio y Monitoreo en altura y un estacionamiento de casi 3.000 metros cuadrados.

Con esta inauguración, Chubut busca consolidar un esquema de trabajo conjunto con sus provincias vecinas para proteger los bosques y a las comunidades cordilleranas. El mensaje de unidad y cooperación marcó la jornada, en un escenario donde los incendios forestales se han vuelto una amenaza recurrente para toda la región patagónica.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.