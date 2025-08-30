Chubut impulsa el desarrollo económico con la Zona Franca Norte en Trelew

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibió al presidente de Zona Franca Comodoro Rivadavia SA, Gonzalo Fernández Prieto, en Buenos Aires, con el objetivo de coordinar la puesta en funcionamiento de la Zona Franca Norte en Trelew y las inversiones vinculadas a este proyecto.

Durante la reunión se analizaron aspectos legales, la incorporación de terrenos al Parque Industrial de Trelew y las ordenanzas municipales recientemente sancionadas que regulan el funcionamiento de la zona franca. Ambos coincidieron en la importancia de garantizar un marco que facilite la radicación de empresas y la generación de empleo local.

Torres destacó que la iniciativa busca consolidar la región como un polo productivo y exportador, promoviendo la industrialización y la generación de divisas.

El dato clave se conoció al confirmar que la Zona Franca Norte incluirá 165 hectáreas destinadas a actividades de industrialización y servicios con valor agregado, con especial enfoque en sectores estratégicos como la pesca, la lana, las cerezas, la metalmecánica, los textiles y la industria alimentaria. Esta zona funcionará de manera complementaria con la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, potenciando la integración industrial y logística de toda la región.

La implementación permitirá que procesos productivos que actualmente se realizan en el exterior, como el reproceso de materias primas y agregación de valor, se realicen dentro de la provincia. Según Torres, esto fortalecerá las exportaciones y generará nuevas oportunidades de empleo calificado , impulsando tanto a Trelew como a otras localidades cercanas.

El puerto de Rawson y las plantas pesqueras se beneficiarán al poder procesar y exportar productos listos para el consumo directo, mientras que Puerto Madryn se consolidará como un nodo estratégico para la logística y exportación regional. La iniciativa también busca atraer nuevos inversores interesados en industrias metalmecánicas, textiles y alimentarias, ampliando la diversificación productiva de Chubut.

Con la puesta en marcha de la Zona Franca Norte, los productos de la región podrán acceder a mercados internacionales con mayor facilidad, mejorando la competitividad de los bienes chubutenses y consolidando la provincia como un centro industrial de referencia. Las autoridades prevén que el proyecto genere divisas, empleo y desarrollo sostenido para toda la región, fortaleciendo los eslabones productivos locales.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.