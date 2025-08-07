Chubut financiará el dragado del Puerto Rawson y defensas costeras en Playa Unión

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para financiar el dragado del Puerto Rawson y la construcción de defensas costeras en Playa Unión. Las obras se consideran prioritarias para garantizar la operatoria pesquera y resguardar la infraestructura urbana frente al avance del mar.

El acto se realizó en la Casa de Gobierno con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero, el intendente de Rawson, Damián Biss, funcionarios provinciales y municipales, y representantes de cámaras y gremios del sector pesquero.

El dragado de la desembocadura del río Chubut en el Puerto Rawson busca restablecer las condiciones operativas para la flota. La última intervención de este tipo fue en 2003 y el intento iniciado en 2023 quedó inconcluso. La acumulación de sedimentos redujo el calado, obligando a los barcos a depender de las mareas para entrar o salir, lo que genera demoras.

La obra será financiada mediante una tasa especial que abonarán los permisionarios con puerto de asiento en Rawson, según lo establece la Ley IX N° 157. La recaudación estará a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria y se destinará exclusivamente al dragado y su mantenimiento.

En cuanto a las defensas costeras, la primera etapa prevé proteger 400 metros al norte del espigón de piedra de Playa Unión, reparar el morro del espigón existente y reconstruir veredas con muros de contención y enrocado. Se utilizará una coraza de rocas de seis toneladas para reforzar la estructura.

Las etapas posteriores contemplan la construcción de tres espigones perpendiculares a la costa, con longitudes variables, y un diseño bicapa con núcleo de rocas pequeñas y coraza de mayor peso. El objetivo es dar una solución integral y permanente a la erosión en la zona.

El presupuesto de la primera etapa es de $4.007 millones, con un plazo de ejecución estimado en 120 días corridos. Según explicó Torres, el financiamiento privado del dragado permitirá a la Provincia destinar fondos propios para la defensa costera, una obra que, afirmó, corresponde a la Nación pero no está contemplada en el convenio de compensación de deuda.

El mandatario destacó la articulación con el sector privado y remarcó que el proyecto es resultado de consensos alcanzados con empresarios y gremios pesqueros. Señaló que el entendimiento permitió concretar otras obras de infraestructura y sostuvo que el dragado contribuirá a repetir temporadas récord en la pesca provincial.

El secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, anticipó que la semana próxima se licitarán los trabajos de las defensas costeras. Detalló que la solución incluye muro de hormigón, enrocado y reposición de material original, y que el diseño permitirá avanzar en etapas hasta cubrir todo el frente costero afectado.

Por su parte, el intendente de Rawson, Damián Biss, afirmó que las obras mejorarán la logística y operatividad del puerto y generarán más empleo para la ciudad. Consideró que la protección costera es clave frente al crecimiento urbano y el impacto de temporales recientes.

Torres subrayó que la ejecución se hará “mostrando cada paso a la ciudadanía” y que el compromiso asumido con el sector privado permitirá cumplir los plazos previstos.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.