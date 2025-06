Chubut en modo serie: jueces, plebiscito, el ministro que homenajeó a “Okupas” y ese zoom que te condena

*La batalla de tribunales ya prepara su ‘temporada 3’*

La batalla judicial desatada entre la Asociación de Magistrados, el Superior Tribunal de Justicia y el gobernador Ignacio Torres, quien está enfrentado con la entidad que representa a los jueces, pero incómodo por la posición en que lo pusieron los ministros de la corte provincial, podría tener nuevos capítulos.

A manera de serie de Netflix, recordemos escenas del capítulo anterior: aumento de sueldos de ministros por via de gastos reservados, compra de camionetas de alta gama, nombramiento de secretarias o secretarios sin pasar por concurso como dice la ley orgánica del poder judicial, entre otras.

Los que siguen el tema explican que la serie viene de una “temporada anterior”. Ocurrió dentro de este mismo año y fue cuando los jueces plantaron cara al gobernador, a partir del amparo con el que los primeros pretenden frenar el plebiscito al que convocó Torres para eliminar los fueros de gremialistas, funcionarios políticos… y también de jueces.

La segunda temporada de ‘la batalla de tribunales’ arranca con el enfrentamiento entre la Asociación de Magistrados con el Superior Tribunal de Justicia, a partir de los aumentos del escándalo de los de 10 millones de pesos y otras menudencias que escapan al mensaje de austeridad que pretende cultivarse en un Estado que, por si hacía falta, ya tiene nuevo proyecto de ley de emergencia económica.

Una ‘tercera temporada’ para esta serie, cuyo título podría proponer una mezcla entre ‘House of Cards’ y ‘En el barro’, es el que prepara el gobernador como represalia a ‘la corpo judicial’, que sus allegados identifican con la Asociación de Magistrados. Nacho entiende que la pelea contra los ministros del Superior viene envuelta en el mismo papel de regalo que el ataque a su reforma constitucional y la eliminación de los fueros.

*Van a espiar y tocan el timbre*

Lo cierto es que, dentro de la ‘batalla judicial’, la nueva temporada estaría por comenzar a partir de un zoom que realizaron los integrantes de la Asociación de Magistrados el miércoles pasado, cuando resolvieron presentar el pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal, Javier Raidan (algo que no tendría chances de prosperar) y denuncias penales contra los demás ministros de la corte provincial. Esto último, definitivamente, puede hacer mucho más ruido, aun cuando en el tema no podrán intervenir los mismos jueces involucrados, sino que habrá que convocar a abogados particulares para que actúen en el rol de conjueces.

Pero ya algunos aseguran que cuentan con la grabación de lo que los jueces hablaron en ese zoom y el mandatario pudo escuchar el modo en que los jueces planeaban su estrategia, que va más allá de la preocupación por la austeridad: “se habló de buscar a medios nacionales para presionar al gobernador y tenga que dar curso al juicio político”, según relataron. La intención que tienen es promover un recambio y poder ‘operar’ ellos mismos, a través de los diputados, a quienes designar en el Superior”.

Lo hablado en la asamblea habría incrementado la furia del gobernador, que ya los tiene apuntados por oponerse a su reforma constitucional, pero además lo terminó de convencer de que la Asociación persigue fines netamente políticos en su contra, además de preservar lo que Torres considera privilegios y prebendas que apunta a eliminar mediante su reforma contra los fueros.

Por eso, el mandatario no cederá a la presión contra Raidan y es casi un hecho que la mayoría legislativa no dará ningún tratamiento al pedido de juicio político que presentarán los jueces en su contra. Los argumentos a su favor los tiene el gobernador en la misma conversación mantenida por los jueces a través del ‘zoom’, que quedó grabado.

El contragolpe, según especulan quienes conocen estos temas, podría verse reflejado en próximas denuncias ante el Consejo de la Magistratura, ante cualquier minucia legal que dé marco para fundar un planteo por mal desempeño de cualquiera de los jueces involucrados.

*Hay un ministro en la mira*

Más allá de su enfrentamiento con los jueces nucleados en la Asociación que los representa, Torres tampoco está contento con la escalada que inició el Superior, justo cuando debe definir el amparo en contra de su enmienda constitucional.

Los ministros ya habrían rechazado excusarse para entender en ese tema y se abocarán a resolver si hacen lugar, o rechazan, el pedido de los magistrados para suspender el plebiscito y declarar inconstitucional la reforma. ¿Cuál puede ser el resultado, de esa decisión? Aunque previsible, habrá que esperar hasta el próximo capítulo de la serie para conocer la respuesta.

Hay, sin embargo, un cambio más que buscaría el gobernador dentro mismo del Superior Tribunal de Justicia, para terminar de ‘depurarlo’. Torres ya propuso dos de los actuales ministros, que son Javier Raidan y Andrés Giacomone, pero estaría por impulsar un tercer cambio.

Las fuentes que dialogaron con esta columna apuntan a uno de los anteriores, que estaría involucrado con lo que fue un escándalo tiempo atrás, vinculado con el manejo de las tasas de justicia que cobra el Superior Tribunal de Justicia, por cada demanda civil que se inicia. Tiempo atrás, en 2023, el caso derivó en una denuncia penal y la jubilación anticipada del ex administrador de la corte, Héctor Capraro. Pero dicen que el gobernador tiene apuntado a un ministro que habría participado de aquellas polémicas decisiones y también impulsaría el juicio político.

Es oficial. Habrá tercera temporada. Pero antes, un spin-off con “el más poronga’’

Tal vez hay que volver un poquito más atrás en el tiempo, para sumar un llamativo capítulo en toda la serie. Lo reveló el exministro Daniel Báez (otro que se acogió a la jubilación para evitar ser destituido con un escandaloso juicio político), pero su relato aporta un matiz para conocer cómo se resuelven algunos temas en las altas esferas judiciales, esas que el común de la gente puede imaginar como un espacio rodeado de libros, citas bibliográficas y lenguaje de alto vuelo.

Durante una entrevista con LU20, el exministro, que estaba criticando las recientes decisiones del Superior Tribunal con la compra de camionetas y aumentos de sueldos, reveló el poco académico diálogo mantenido con sus excompañeros cortesanos. Aunque no lo identificó, citó a una charla mantenida tiempo atrás, en una reunión previa a una Acordada, cuando discutían la incorporación de secretarios privados, pero lo terminaron rechazando por la política de austeridad. Sin embargo, no todos pensaban igual. “Un ministro llegó a decir en tono de queja ‘¿y yo qué soy? ¿El poronga, o solamente estoy vestido de poronga?’, reclamando su secretario privado”, reveló Báez, entre risas contenidas. “Y yo que pensé que ahí adentro hablaban en latín”, le respondió el periodista.

No hay dudas de que Ariel Staltari, al que muchos conocieron ahora por su participación como coprotagonista y guionista de ‘El Eternauta’, sentó “jurisprudencia” con su famosa frase de más de 25 años atrás, en aquella serie de culto como fue ‘Okupas’. “¿Y ahora, quién es el más poronga?”, preguntó en un memorable episodio ‘Walter’, meneando en su mano la pistola que le había quitado a unos pesados del barrio.

Alguien te está espiando

A propósito de comunicaciones interceptadas, desde la Asociación de Magistrados se puso especial atención al desplazamiento de dos trabajadores de prensa del Superior, que al parecer criticaron al presidente del Superior en un chat privado de Whatsapp, con la mala fortuna de que la comunicación fue a parar a manos del propio presidente. La situación fue denunciada como una vulneración a la libertad de expresión y persecución, ya que se trataba de una comunicación privada, que nada tenía que ver con la función.

El nombre de Torres en el PRO

El partido fundado a nivel nacional atraviesa momentos de sacudones y cambios, luego de la estrepitosa derrota (esperable, pero no por eso menos contundente) en la Ciudad de Buenos Aires y la lenta (o no tanto) fagocitación que está haciendo la La Libertad Avanza con lo que queda del partido fundado por Mauricio Macri.

Tal vez por eso hubo especulaciones antes de la reunión del último viernes, en Buenos Aires, en la que deliberaron autoridades partidarias de todo el país, para analizar los pasos a seguir. Algunos aventuraron que, en una proyección de cambios en la conducción, pensando a futuro, podría inscribirse en ese rol el nombre de Ignacio Torres, como referente de la liga de gobernadores y en una coyuntura en la que otros, como Rogelio Frigerio, se verán más forzados a pactar con los libertarios de cara a octubre. La idea, aunque puede ser útil para el futuro, no cuadraría hoy en las expectativas del chubutense. A futuro, se dijo, es otro cantar. Tal vez el sello partidario sirva para pensar en una contienda nacional, más adelante, en un turno electoral que algunos empiezan a imaginar de cara a 2027 ó, eventualmente, a 2031.

Nacho y las opciones para octubre

Mientras transcurren las semanas y se aproxima julio, con su tiempo de receso invernal y rápido desemboque en agosto, las definiciones electorales empiezan a cobrar forma de trascendido. Fue un medio del valle, de buen vínculo con Fontana 50, que echó a rodar “la fórmula Menna-Romero”, como lista de candidatos a diputados nacionales para octubre, con un llamativo orden integrado por dos candidatos de la zona sur.

El ensayo parece reflejar la preferencia actual del gobernador, para terminar de ordenar también su vínculo con la diputada nacional, que siempre se caracterizó por posiciones algo distintas a las del gobernador.

Algunos memoriosos recuerdan aquella cruzada nacional de Nacho para “cerrar la válvula del petróleo y gas”, en febrero del año pasado, en su enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, en una postura que fue acompañada por los más cercanos, pero mirada con distancia por la legisladora.

Más cercano en el tiempo, volviendo al capítulo judicial, surgieron también algunas diferencias de postura y de estilo. Torres criticó a los ministros del Superior Tribunal por aumentarse los sueldos, pero rápidamente viró la crítica hacia sus rivales de la Asociación de Magistrados, con quienes está realmente enfrentados. Romero, en cambio, fue mucho más dura con los ministros del tribunal y los criticó por hacer uso de “privilegios”.

Sin embargo, se dice que, ante la caída en desgracia de su referente nacional Mauricio Macri, la diputada Romero hoy tiene cada vez menos margen para mostrar diferencias, ya sea a propósito o “sin querer queriendo”, como diría El Chavo. “Hoy, si Nacho dice de nuevo ‘vamos a cerrar la válvula’, ella se pone el casco, agarra la lanchita y va y la cierra. Va a ser la primera nachista”, graficó alguien, como para poner un poco de humor al asunto. ¿Será para tanto?

Se subió al camión y se pasó de largo una curva

A propósito de candidaturas para octubre, no pasó inadvertido el acto que lanzó la lista Alfredo Béliz-Tatiana Goic para encabezar un frente peronista con aspiraciones a ganar al menos una de las dos bancas que se pondrán en juego en octubre para Chubut, en la Cámara de Diputados Nacionales. En medio de tanto entusiasmo, la flamante candidata y actual diputada provincial se animó a ir a más y no dudó: “Jorge Taboada tiene que ser el intendente de Comodoro en 2027”, dijo, rodeada del calor popular que suele caracterizar a las movilizaciones del gremio camionero, en medio de las ínfulas de quien sale a pescar en la pecera.

“Imposible, yo no quiero ser candidato a nada, ya me estoy retirando hasta del sindicalismo”, respondió luego el propio Jorge Taboada, ante la consulta de ADNSUR. “Gracias a Dios hay muchos hombres y mujeres capacitados para ocupar cargos políticos y sindicales, el ejemplo claro es Tatiana y hay muchos más. Tatiana limpiaba tráileres en el campo y mirá adónde llegó y el papel que ocupa en la Legislatura. Yo estoy en contra de los nombramientos a dedo, en contra de los libre pensadores, de dirigentes como Fita, Glinski o Linares que no le rinden cuentas a nadie. Tenemos que poner hombres y mujeres que respondan a las bases”.

Ojo, Tatiana también debería aprender la lección. Por lo visto, lanzó un candidato a la Intendencia sin preguntarle a nadie.

Tanto ruido y pocas nueces

Hubo mucho ruido porque el Concejo Deliberante de Comodoro no sesionó el último jueves, ante la falta de definiciones en temas específicos y sin que implicara esto una demora para proyectos de importancia. Sabido es que no hay aún dictamen (y se está todavía lejos) para el pliego de transporte en segunda lectura y tampoco lo hay con respecto al Estadio del Centenario, por nombrar algunos de los pendientes más notorios.

Sin embargo, el motivo para evitar la sesión del jueves habría respondido a lo que pudo haber sido un papelón de importancia. Es que, al sesionar un día después de que se conociera el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, algunos (y no sólo desde el oficialismo) buscaron evitar lo que hubiera sido un ida y vuelta previsible, entre las acusaciones de unos y contra ofensivas de otro.

“Hubieran terminado todos trabajando gratis para Milei”, observó alguien, desde un rol de agudo observador político. Con el correr de los días trascendieron más rumores, que como tales quedan circunscriptos a comentarios de pasillos: que las jóvenes concejales que responden a Ana Clara Romero tenían preparada una aparición con ponchos y cartulinas en tono de burla, que algún trascendido de que esa postura no era del todo compartida siquiera por todo el bloque opositor (a propósito: no hubo demasiadas alusiones del gobernador Torres al tema, salvo alguna frase de ocasión como ‘la justicia se expidió y los fallos deben respetarse’) y otros comentarios de los que siempre hay tras bambalinas. En concreto, no hubo sesión. Y el mundo siguió andando.

El Estadio que sigue stand by

No pasa inadvertida tampoco la situación del contrato del Estadio del Centenario, que sigue pendiente de definición para saber si asignan los 1.000 millones de pesos para el techado y el cerramiento, a la espera de que alg��n prestador privado se interese en una hipotética concesión para tratar de terminarlo y explotarlo.

El tema divide aguas, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el bloque ‘Arriba Comodoro’ persisten las dudas y no hay señales de interés para aprobarlo, mientras el Ejecutivo mira de brazos cruzados, a la espera de que tomen una decisión. En especial, la mirada está enfocada hacia los concejales que responden directamente a Juan Pablo Luque. Es de esperar que, con la presencia del nuevo secretario de Obras Públicas, Fernando Ostoich, ésta y otras obras vean mayor celeridad, según los siempre indiscretos pasillos de la política.

En el bloque ‘Despierta Comodoro’, por extraño que parezca, el tema también divide aguas. ¿Podría haber un voto a favor, por parte del cada vez más distante concejal Martín Gómez, que ya se expresó públicamente a favor de que la obra se cierre y tenga un avance de cara a su finalización? ¿Podría ser ese, el último acto, previo a la partición de un bloque que parece cada vez más pegado con plasticola?

Sin dudas, el Estadio todavía no alberga espectáculos deportivos, pero mueve pasiones antes de su hipotética inauguración, que vaya uno a saber si algún día se produce.

Othar / Luque: temporada 8

Hablando de tramas que nunca terminan, el viernes empezó a escribirse otro capítulo de la eterna disputa entre Othar y Juan Pablo Luque. Conocida es la historia que los separa: un ninguneo de Luque al vice durante su gestión y un Macharashvili que se convirtió en candidato para ganarle la pulseada local a Ana Clara Romero.

Luque, que todavía presiona con ser candidato este año pese a la daga judicial que lo mantiene congelado, volvió a la carga contra Othar en el acto que en Comodoro encolumnó al PJ detrás de CFK. “Lamentablemente Comodoro, desde este municipio, no tiene una definición concreta de qué lugar está o qué colores representa. Si representa los colores del peronismo, los del PRO o los de la Libertad Avanza”.

Othar, que no participó del acto partidario, tomó el guante este sábado. En un acto municipal -la inauguración de un playón en el barrio Cerro Solo- dijo que “nuestro proyecto político es estar al lado de la gente”. Agregó: “este proyecto político, pese a que algunos dicen a qué representamos, yo les digo que representamos a la gente. El deporte es transversal a todos los partidos políticos. Ustedes nos eligieron para conducir la ciudad y nosotros estamos para solucionar los problemas de la gente”.

Las reuniones con Massa y el rompecabezas del PJ

El lanzamiento de la fórmula Béliz-Goic con críticas al justicialismo provincial volvió a poner en escena el gran interrogante: ¿quién encabezará la fórmula del PJ? Bien se sabe que, desde el inicio, el propio gobernador Torres decidió no dejar cabos sueltos en los armados de los partidos, a sabiendas de que las bancas en juego en Chubut terminan siendo una herramienta de negociación clave con el gobierno de Milei.

Hubo reuniones con el líder del Frente Renovador en Buenos Aires, Sergio Massa, con intención de definir al candidato que representará la alianza entre el justicialismo y el Frente Renovador. Con Cristina Kirchner corrida de la escena por la avanzada judicial, los mismos referentes pasaron por las oficinas de Wado de Pedro.

Por fuera del peronismo de Fita, Carlos Linares y Luque, todas las fichas están puestas en el intendente de Dolavon, Dante Bowen. Claro que los amagues de candidatura también vienen desde el propio Luque. Pese a que el peronismo apuesta a sostener el piso histórico de votos y así hacer una elección digna, la gran preocupación del exintendente de Comodoro es la de perder en esta ciudad frente a Ana Clara Romero, posible candidata de Nacho Torres y con podría encontrarse frente a frente en 2027 por el liderazgo local.

¿Y La Libertad Avanza en Chubut?

Bien se sabe que hay un solo frente político provincial imposible de perforar por el gobernador Torres y es el de la estructura de César Treffinger. Todavía se desconoce quién será el candidato de hombre cercano a Karina Milei. Sin embargo, LLA tendrá que atravesar su propia interna provincial con el ya lanzado Ricardo Bustos, enemistado con Treffinger pero firme en su intención de convertirse en el candidato de la derecha en esta provincia.

Bustos, más permeable al diálogo con los máximos referentes provinciales, podría guardar una carta bajo la manga. Algunos ya especulan con que, por fuera de la decisión de Treffinger y su estructura, mira alguna posibilidad de usar la de Ramiro Marra.

Marra fue expulsado de la LLA y se presentó sin éxito y con bajo resultado como candidato a legislador porteño con el sello de la UCeDé y bajo el nombre Libertad y Orden. ¿Podría Bustos ir en una fuerza diferente a la de LLA, pero alineada desde lo ideológico? Por el momento, solo rumores que anticiparían un posible quiebre en el flujo de votos de esta fuerza.