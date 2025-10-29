El escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre concluyó este miércoles al mediodía en la Legislatura Provincial de Chubut. En esta instancia se revisaron las actas de todas las mesas en las que se votó durante los comicios.

Con la finalización del conteo, la Justicia Federal y la Secretaría Electoral Provincial avanzan en el procesamiento de los datos para concluir el recuento definitivo de cada una de las categorías.

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal aguarda la comunicación de la Cámara Nacional Electoral, que debe remitir la información correspondiente al voto de las personas privadas de libertad y al de los electores en el exterior.

Una vez que estos datos sean incorporados, la Justicia Electoral Federal notificará a las agrupaciones políticas y posteriormente se harán públicos los resultados de la categoría Diputados Nacionales.

Por otra parte, la Secretaría Electoral Provincial, a cargo de Alejandro Tullio, presentará un informe final al Tribunal Electoral Provincial este viernes. Una vez aprobado, se difundirán los resultados correspondientes a todas las categorías que participaron en la jornada electoral.

Entre ellas se encuentran el Referéndum Provincial, el Referéndum Municipal, y las elecciones de Consejeros Populares de la Magistratura realizadas en las ciudades de Trelew y Esquel.

De este modo, el proceso electoral avanza hacia su etapa final, con la publicación de los datos que reflejarán los resultados definitivos de las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Chubut.