Está corriendo el reloj con la cuenta regresiva, en una semana que no será apta para cardíacos en la política chubutense. Si una vez que finalice la jornada de este viernes 28 de abril, no hay novedades con un decreto de convocatoria a elecciones por parte del gobernador Mariano Arcioni, entonces ya no habrá chances de votar de manera desdoblada el 30 de julio, como pretenden dirigentes del justicialismo, por caso Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre.

La explicación es sencilla: si Chubut quiere votar de manera anticipada al cronograma nacional, el último domingo de julio es la única fecha disponible. Y para que ello ocurra, es necesaria una anticipación mínima de 90 días, que es el tiempo que lleva un cronograma previo de armado de los comicios, con cierre de padrón, publicación, y fecha de cierres de alianzas y de listas de candidatos.

Investigan a policías de Comodoro: habrían baleado en la cabeza a un adolescente de 16 años

Por lo tanto, después del viernes 28 de abril, el nuevo día hábil será el martes 2 de mayo, y ya esa fecha es tarde: no alcanzaría el plazo de 90 días, y de allí en adelante, sólo quedaría la alternativa de adherir al decreto de convocatoria nacional. Al menos, esas son las dos opciones que todo el ambiente político coincide hoy que están sobre la mesa.

Esto significa que todas las miradas estarán puestas en el gobernador Mariano Arcioni, quien en declaraciones realizadas el viernes en Comodoro Rivadavia, sostuvo que la única opción de desdoblamiento depende de un “acuerdo político”: de esto se desprende que debería al menos existir anuncio de una fórmula entre Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, como paso previo a cualquier firma de decreto.

Encontraron a una nena de 9 años llorando y le confesó a la policía que su mamá la quiso matar

Se sabe además que la atención está puesta también en el escenario nacional, ya que el Frente de Todos aún no tiene candidato a presidente de la Nación: ya descartado Alberto Fernández, se abren chances para Sergio Massa, Daniel Scioli, y otros actores como Eduardo “Wado” De Pedro, aunque hay operativo clamor por Cristina Kirchner.

Ese aspecto no debe ser descartado en la evaluación final, ya que la estrategia de ir por separado en Chubut (como hizo prácticamente la totalidad de las provincias) o en conjunto con Nación, tiene mucho que ver con la oferta que habrá en la boleta del Frente de Todos.

Una vecina de Comodoro ganó un millón de pesos en el Telebingo

Tanto Juan Pablo Luque como Ricardo Sastre ya han expresado en las reuniones con Arcioni y también públicamente, las razones por las que entienden que Chubut debería votar de manera independiente, algo que -de ocurrir- seguramente se replicaría en casi todos los municipios. Pero el gobernador aún plantea reparos y pone condicionamientos. La decisión final, se va a conocer en las próximas horas.